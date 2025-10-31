Le anticipazioni di Tradimento annunciano un nuovo sconvolgente intrigo pronto a venire alla luce. Nella puntata in onda venerdì 7 novembre alle 21:20 su Canale 5, Tarik avrà un incontro segreto con Cemile, l’ostetrica in servizio all’ospedale al momento dello scambio di bambini. Sarà proprio lei a rendersi conto che l’avvocato Yenersoy è coinvolto ed è il vero responsabile dell’accaduto. Nel frattempo, Oltan chiederà a Ipek di divorziare, ma lei si rifiuterà di firmare l’accordo consensuale. Spazio anche alle vicende di Yesim, che riuscirà finalmente a porre fine al suo matrimonio.

Tarik incontra Cemile di nascosto

Tarik riuscirà finalmente a parlare con Cemile, l’ostetrica che ha assistito al parto di Guzide e fatto nascere i bambini in ospedale. Fin dai primi istanti, Cemile capirà che è proprio Tarik ad essere coinvolto nello scambio dei neonati. Un colpo di scena sconvolgente si verificherà quando la donna si sentirà male e avrà urgente bisogno di aiuto. Le anticipazioni di Tradimento non svelano come reagirà l’avvocato Yenersoy di fronte alla situazione, né se Tarik deciderà di salvarla o lasciarla morire. Inoltre, verranno affrontate anche le vicende di Ipek, che dovrà affrontare il dolore straziante per la perdita del figlio che portava in grembo.

Oltan chiede il divorzio a Ipek

Nel frattempo, anche Oltan verrà a sapere che Ipek non è più incinta e, di conseguenza, il matrimonio tra loro perderà ogni senso. È importante ricordare che Oltan ha sposato la figlia di Sezai solo per rispetto nei confronti del padre della ragazza: senza la gravidanza, non ha motivo di restare legato a una donna che non ama. Ipek riceverà quindi la visita dell’avvocato di Oltan, intenzionato a concludere rapidamente l’unione attraverso un accordo consensuale. Tuttavia, la figlia di Sezai rifiuterà di firmare i documenti. Situazione diversa per Yesim, che riuscirà finalmente a divorziare da Tarik dopo un’udienza in tribunale. L’avvocato Yenersoy sarà però molto chiaro con l’ormai ex consorte: potrà continuare a vivere nella sua casa insieme alla piccola Oyku, ma a condizione che non vi porti alcun uomo.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Tarik ha chiesto il divorzio

Nelle precedenti puntate di Tradimento, andate in onda su Canale 5, Tarik ha ricevuto una soffiata da Umit, che lo ha informato della presenza di Yesim e Dundar nella stessa camera d’hotel. Recatosi immediatamente sul posto, Tarik ha avuto la conferma del tradimento della moglie e le ha chiesto il divorzio. Nel frattempo, Sezai ha scoperto che Ipek è incinta di Oltan e ha chiesto all’imprenditore di assumersi le proprie responsabilità sposando sua figlia. Il matrimonio è stato celebrato, ma per Ipek è stato un duro colpo accettare che suo marito la disprezzi e abbia acconsentito alle nozze solo per riconoscenza nei confronti di Sezai.