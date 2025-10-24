Sarà una serata ricca di emozioni quella che attende i fan di Tradimento venerdì 31 ottobre, su Canale 5 dalle ore 21:20. Nei tre episodi in onda Guzide inizierà a sospettare che suo figlio sia stato scambiato alla nascita da Tarik, mentre Taner deciderà di indagare più a fondo. Nel frattempo Selin, agli arresti domiciliari, si avvarrà della complicità di Tolga per manomettere il braccialetto elettronico e recarsi al cimitero. Intanto Azra scoprirà che il responsabile dei suoi guai familiari è proprio Tarik, il quale non intende pagare le spese della casa di cura per sua madre.

Intanto un incontro inaspettato tra Selin e Ipek avrà conseguenze drammatiche.

Guzide pensa che i neonati siano stati scambiati

Nel corso dell'episodio Guzide si troverà a mettere in discussione il suo passato, poiché nessuno dei quattro candidati risulterà essere il suo figlio biologico. Questo la porterà a pensare che Tarik, anni prima, abbia scambiato suo figlio con un altro neonato. Taner, sempre più coinvolto, comincerà a indagare per scoprire la verità.

Nel frattempo Sezai, sopraffatto dalle emozioni, scriverà una lettera d'addio a Guzide, lasciandola in preda all'angoscia.

Intanto Mualla svelerà a Kahraman e Oylum che la prima parola di Can è stata "papà".

Selin evade grazie a Tolga, Azra disperata

Selin è desiderosa di visitare la tomba della sorella e chiederà a Tolga di hackerare il suo braccialetto elettronico, riuscendo così a evadere dagli arresti domiciliari. La sua fuga avrà delle conseguenze inaspettate, poiché Selin si recherà da Ipek per minacciarla, provocando in quest'ultima un aborto spontaneo.

Nel frattempo Azra si troverà ad affrontare una dura verità: Tarik è il responsabile della rovina della sua famiglia e si rifiuta di pagare le spese della casa di cura per sua madre. Disperata, Azra si rivolgerà a Guzide, che si offrirà di aiutarla a coprire le mensilità arretrate, chiedendo perdono per le accuse ingiuste mosse in passato.

Nella puntata precedente di Tradimento

Nel precedente episodio di Tradimento, andato in onda venerdì 24 ottobre, Sezai ha chiarito i suoi sentimenti con Oltan riguardo alla gravidanza di Ipek, promettendo di sposarla solo per un senso di dovere.

Nel frattempo Azra ha rivelato a Selin che è stata Ipek a spingere Serra dalle scale. Intanto Yesim ha cercato di riavvicinarsi a sua figlia Oyku, scoprendo che Tarik le aveva mentito. Kadriye si è trasferita nella villa Dicleli, causando tensioni tra Kahraman e Oylum, mentre Guzide ha comunicato a Tarik e ai figli il risultato negativo del test del DNA, lasciando Oylum incerta sulla sua vera identità familiare.