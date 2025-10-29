Le anticipazioni turche del finale di Tradimento annunciano la tragica uscita di scena di due protagonisti e la condanna di altri due personaggi principali. Prossimamente su Canale 5, i telespettatori assisteranno alla morte di Tolga e Yesim, mentre Ipek e Tarik verranno arrestati. Un salto temporale condurrà poi la narrazione al secondo compleanno di Can, festeggiato dalla famiglia allargata di Guzide.

Ipek spara a Tolga e viene arrestata

Nel finale della soap turca Tradimento, Tolga perderà la vita in circostanze drammatiche. Dopo aver scoperto di essere il vero padre del piccolo Can, l’uomo deciderà di lasciare il paese insieme alla moglie Selin, portando via il bambino da Oylum e Kahraman.

Nel frattempo, Ipek, ricercata dalla polizia per l’omicidio di Serra e isolata da Neva, si introdurrà nell’albergo dove si trova Oltan, travestita da domestica. Invece di trovare un confronto pacifico, punterà un'arma contro il marito e gli chiederà se l’abbia mai amata. Di fronte alla risposta negativa, lo obbligherà a partire con lei per il Canada. Proprio in quel momento, Tolga tenterà di intervenire per disarmarla, ma verrà colpito da un proiettile sparato da Ipek. Morirà tra le braccia del padre, chiedendogli di prendersi cura di Can. Nel frattempo, Ipek verrà arrestata, mentre Oylum e Selin si scambieranno un abbraccio al funerale di Tolga.

Oyku resta sola: Yesim perde la vita, Tarik viene arrestato

Nel finale di Tradimento, Tarik verrà arrestato per l’omicidio del suo socio, in seguito alle informazioni fornite da Yesim. Quest’ultima, pur consapevole di aver contribuito alla condanna del padre di sua figlia, sarà tormentata dai sensi di colpa, ricordando di aver ucciso anni prima l’amica Burcu. Yesim deciderà quindi di costituirsi, ma prima cercherà un confronto con Guzide, chiedendole di prendersi cura della piccola Oyku nel caso le accadesse qualcosa. Dopo aver ricevuto rassicurazioni, si dirigerà verso il commissariato, dove però non riuscirà mai ad entrare. Qualche ora più tardi, Zeynep leggerà la notizia della sua morte, avvenuta in un incidente alla stazione ferroviaria.

La scomparsa di Yesim, unita alla reclusione di Tarik, lascerà Oyku senza genitori, ma Guzide manterrà la promessa fatta e deciderà di occuparsi della bambina. Intanto, nell’ultima puntata della soap turca, la narrazione si sposterà grazie a un salto temporale al secondo compleanno di Can, festeggiato con la famiglia allargata di Guzide riunita per l’occasione. Oltan sarà presente accanto al nipotino, mentre Oylum aspetterà un figlio da Kahraman.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Tarik ha scoperto il tradimento di Yesim

Nelle precedenti puntate già andate in onda, Tarik è stato allertato da Umit riguardo alla presenza di sua moglie Yesim in un hotel insieme a Dundar. Il cuoco, segretamente innamorato della donna e deluso dalla sua nuova relazione, ha accettato di fare da informatore per l’ex cognato.

Ricevute le preziose informazioni, l’avvocato Yenersoy si è recato immediatamente in albergo per fotografare e filmare la moglie in compagnia dell’amante. In seguito, Tarik ha impedito a Yesim di vedere la figlia Oyku, facendo credere alla bambina che la madre fosse partita per l’Australia.