Ipek pubblicherà sui social le foto delle sue nozze con Oltan nelle prossime puntate di Tradimento: lui si infurierà, ma non cadrà nella sua provocazione.

Le anticipazioni rivelano che Selin verrà a sapere che suo suocero ha sposato la donna che ha tolto la vita a sua sorella e andrà su tutte le furie. Nel frattempo, Ipek continuerà a sperare che Oltan torni a casa da lei.

Il matrimonio di Oltan e Ipek

Le anticipazioni di Tradimento raccontano che Ipek confesserà a Sezai che aspetta un figlio da Oltan. Per il padre della ragazza sarà l’ennesimo duro colpo, tanto che avrà un malore nell'apprendere la notizia.

Sezai non rivolgerà la parola a sua figlia e si recherà direttamente da Oltan per affrontare la questione. Il padre di Tolga sarà sconvolto, ma spiegherà a Sezai di avere amato davvero Ipek, finché non si è accorto della sua cattiveria. Sezai non chiederà nulla esplicitamente, ma farà notare a Oltan che il bambino in arrivo non ha nessuna colpa e non merita di crescere senza aiuti. Il padre di Tolga, per rispetto nei confronti di Sezai, andrà da Ipek e annuncerà le loro nozze, specificando che tra loro le cose non cambieranno e lui non vuole più avere a che fare con lei. Alla figlia di Sezai basterà questo per illudersi che alla nascita del bambino, Oltan si ammorbidirà e potrà tornare a vivere la loro storia d'amore come un tempo.

Ipek indosserà un abito da sposa e si recherà alla cerimonia di nozze con fiducia, ma Oltan si limiterà a firmare frettolosamente i documenti e andrà via dall’ufficio. Per Ipek sarà un grande dolore, ma dentro di sé continuerà a nutrire la speranza di un ritorno da parte di Oltan.

Selin furiosa nell'apprendere che Ipek e Oltan si sono sposati

Nelle prossime puntate di Tradimento, Ipek deciderà di pubblicare sui social la foto del matrimonio con Oltan. La ragazza spiegherà a Neva che vuole provocare una reazione di suo marito. Ipek dirà che le andrebbe bene anche se Oltan si infuriasse, perché sarebbe un modo per bussare alla sua porta. "Creo una ragione per farlo venire qui", dirà la ragazza a Neva, "L'amore è questo: vuoi vedere la persona che ami in qualunque modo".

Pochi minuti dopo, il collaboratore di Oltan mostrerà al suo capo le foto delle nozze pubblicate sui social. "Ci siamo sposati in segreto", si leggerà nella didascalia, seguita dalle congratulazioni dei follower. Oltan sarà sopraffatto dalla rabbia, ma non darà a Ipek la soddisfazione di andare da lei perché capirà perfettamente il suo gioco. Nel frattempo, Selin si troverà in clinica psichiatrica quando sentirà le infermiere parlare delle nozze dopo aver visto le foto sui social. La ragazza sfogherà la sua rabbia sul dipinto che stava eseguendo e dentro di sé penserà che Ipek penserà che Ipek dovrà pagare per la morte di sua sorella.

La fine con Oltan e l'omicidio di Serra

Nelle puntate precedenti, Oltan ha messo fine alla sua relazione con Ipek dopo una breve ma intensa storia d'amore.

Con lei, Oltan aveva riaperto il suo cuore ed era convinto di aver trovato la donna della sua vita. Ipek, tuttavia, non ha potuto nascondere a lungo il suo lato oscuro e appena Oltan si è accorto della sua follia l'ha lasciata. Ipek è arrivata a inscenare il suo suicidio e ha fatto disperare Sezai e Oltan solo per far leva sui loro sensi di colpa. Dopo questo episodio, il padre di Tolga ha chiuso definitivamente ogni rapporto con lei. A complicare la vita dell'uomo è arrivata anche Serra che ha sedotto Tolga con l'inganno ed è rimasta incinta di lui per ricattarlo. Oltan ha dato la caccia alla ragazza che si è rifugiata da Ipek, quella che considerava una delle sue migliori amiche. Le due ragazze hanno litigato e Ipek ha spinto Serra dalle scale, contando sul fatto che le videocamere di sorveglianza erano rotte. La sorella di Selin ha perso la vita poco dopo la caduta e Ipek ha recitato la parte dell'amica disperata.