Tarik, nelle prossime puntate di Tradimento, si sbarazzerà dell'ostetrica che si renderà conto che è lui l'artefice dello scambio dei bambini: "Sei stato tu a cambiare i bambini", dirà la donna poco prima di perdere la vita.

Le anticipazioni rivelano che l'ostetrica avrà un attacco di cuore e Tarik le toglierà le medicine salvavita. La donna morirà sotto i suoi occhi mentre Yenersoy riuscirà ad andare via, indisturbato.

L'arrivo di Cemile, l'ostetrica che ha fatto nascere Dundar

Le anticipazioni di Tradimento raccontano che, nelle prossime puntate, Guzide sarà decisa a far luce su quanto è accaduto il giorno del suo parto.

La donna scoprirà che Dundar non è suo figlio e la certezza verrà con le dichiarazioni di Cemile, l'ostetrica che ha fatto nascere il ragazzo. La donna ricorderà bene quel giorno: "L'ho lavato e l'ho consegnato personalmente nelle mani di sua madre", dirà, escludendo lo scambio di culla. Le parole di Cemile faranno riflettere Guzide e la convinceranno a rifare il test del Dna che stabilirà che Dundar non può essere suo figlio. Da quel momento, Guzide si domanderà dove possa trovarsi il suo figlio biologico, visto che i cinque nati nel giorno del suo parto non sono certamente suoi. A questo proposito, la donna convocherà Tarik che si dirà molto sorpreso dall'ultima novità. L'uomo spiegherà a sua moglie che il suo parto è stato difficile e quando è nato il loro figlio lui lo ha tenuto tra le braccia pochi attimi e poi è corso da lei.

Tarik, inoltre, insinuerà che i genitori di Dundar possano aver fatto qualche imbroglio e Guzide gli rivelerà di aver parlato con l'ostetrica e aver ripetuto personalmente il test. A quel punto, Yenersoy andrà via fingendo di occuparsi della vicenda, ma in realtà il suo obiettivo sarà solo uno: sbarazzarsi dell'ostetrica.

Le accuse dell'ostetrica e la rabbia di Tarik

Nelle prossime puntate di Tradimento, Tarik si recherà all'indirizzo indicato da Guzide e busserà alla porta dell'ostetrica. Una vicina spiegherà a Yenersoy che la signora è andata ad assistere a un parto e non tornerà prima dell'indomani. Tarik aspetterà e il giorno dopo si recherà da Cemile che questa volta le aprirà la porta. Yenersoy si siederà e spiegherà all'ostetrica che c'è stato uno scambio di bambini il giorno del parto e le confiderà che si tratta di una brutta situazione.

Cemile comprenderà le preoccupazioni di Tarik e Guzide e gli assicurerà: "Risolverò tutto, scoprirò come è successo". L'ostetrica spiegherà che è stata lei a far nascere Dundar ed era impossibile confondere i neonati: "Sarà successo qualcosa di diverso", dirà. A quel punto Tarik inizierà a preoccuparsi e chiederà a Cemile cosa stia pensando. La donna racconterà che ha intenzione di cercare una sua collega che sicuramente sa qualcosa e poi parlerà con delle infermiere. Il viso di Tarik si farà scuro quando Cemile si dirà certa che scoprirà tutto. L'uomo le toglierà il telefono facendola spaventare e l'ostetrica capirà: "Sei stato tu a cambiare i bambini". Tarik si avvicinerà a lei con aria minacciosa e la donna avrà un dolore al cuore.

"Dammi la mia medicina", dirà a Yenesoy implorandolo di aiutarla. Lui, però, la ignorerà e prenderà il flacone dei farmaci salvavita per tenerlo con sé. Tarik vedrà Cemile crollare sul pavimento e morire davanti ai suoi occhi senza muovere un dito. In quel momento arriveranno Guzide e Ozan che suoneranno il campanello dell'ostetrica, ma Tarik riuscirà ad andare via, indisturbato.

Guzide alla ricerca della verità su suo figlio

Nelle puntate in onda in Italia, Guzide credeva di aver trovato il figlio biologico con Dundar. La donna ha saputo che Oylum non è figlia sua e di Tarik e ha ipotizzato che ci fosse stato uno scambio di neonati il giorno del parto. Guzide si è data da fare per cercare il suo figlio biologico, ma le è andata sempre male.

Dei quattro bambini nati in quel giorno, infatti, nessuno si è rivelato sangue del suo sangue e Dundar è stato l'ultima possibilità. Nelle ricerche di Guzide, Tarik non si è mai impegnato e questo ha iniziato a destare sospetti in sua moglie che, in un primo momento, aveva attribuito l'atteggiamento di suo marito al semplice disinteresse. In realtà è Tarik l'artefice di tutto e non vuole assolutamente che la verità venga a galla.