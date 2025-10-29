Le anticipazioni sull'ultima puntata di Tradimento prevista entro fine novembre su Canale 5 rivelano che ci sarà spazio per la scoperta della verità sul figlio biologico di Guzide.

La donna, dopo aver indagato per cercare di arrivare alla verità dei fatti sul figlio biologico, scoprirà che Murat oramai non c'è più perché è deceduto a causa di una serie di malformazioni riportate alla nascita che non gli hanno permesso di sopravvivere.

Guzide scopre la verità sul figlio: anticipazioni Tradimento ultima puntata

Il finale di sempre di Tradimento sarà incentrato sulla scoperta della verità sul figlio biologico di Guzide.

La donna deciderà di andare fino in fondo dopo aver saputo che Oylum non è la sua vera figlia biologica e dopo aver indagato scoprirà il nome del vero figlio che aveva messo al mondo.

Trattasi di Dundar, nato lo stesso giorno in cui nacque Oylum: il bambino presentava delle malformazioni fisiche e all'epoca fu Tarik a decidere di sbarazzarsi di lui.

L'uomo, non volendo prendersi cura di questo bambino e considerandolo un peso per se stesso e la sua famiglia, scelse di darlo in adozione senza dire nulla alla stessa Guzide, tenuta all'oscuro di tutto fino alla fine.

La disperazione di Guzide sulla tomba del figlio deceduto

Le anticipazioni turche di Tradimento rivelano che nel momento in cui Guzide scoprirà la verità si scaglierà profondamente contro Tarik e, al tempo stesso, si dirà pronta ad andare fino in fondo al punto da mettersi in contatto con la famiglia che aveva adottato Dundar.

La protagonista femminile della soap, però, farà una amara scoperta: il suo vero figlio biologico è ormai deceduto a distanza di anni per quelle gravi malformazioni fisiche presenti fin dalla nascita.

Guzide si mostrerà disperata sulla tomba del figlio e non potrà fare altro che chiedergli perdono per essere stato costretto ad abbandonarlo alla nascita non per suo volere.

Mediaset tiene testa a Tale e Quale Show con la soap opera turca Tradimento

In attesa di queste puntate conclusive della soap opera turca, gli ascolti continuano a essere ottimi nella fascia serale della rete ammiraglia Mediaset, con una media di 2,2 milioni di spettatori e uno share che oscilla tra il 15 e il 16%.

Numeri positivi in grado di tener testa alla messa in onda di Tale e Quale Show, il varietà del venerdì sera di Rai 1 condotto da Carlo Conti, che viaggia su una media di circa 3 milioni di spettatori a settimana e uno share compreso tra il 19 e il 20%.

Terminato l'appuntamento con la serie turca incentrata sulle vicende di Guzide, Mediaset trasmetterà di venerdì sera l'appuntamento con Io sono Farah, pronta a tornare in onda in prime time dopo la sospensione estiva.