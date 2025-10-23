Le trame degli appuntamenti finali di Tradimento, in onda prossimamente su Canale 5, rivelano che Selin e Oylum sotterreranno l’ascia di guerra durante i funerali di Tolga, morto per mano di İpek. Le due donne si abbracceranno calorosamente, decise a ricominciare da zero.

Ipek in fuga, Tolga scopre che Can è suo figlio

Tolga origlierà una discussione tra Oltan e Mualla, capendo che stanno nascondendo un segreto sul piccolo Can. Il giovane avrà un confronto con la domestica Oznur, che gli dirà di essere il vero padre del bambino. Tolga andrà su tutte le furie e correrà dalla moglie Selin per ordinarle di fare le valigie perché lasceranno la Turchia la sera stessa, in quanto ha intenzione di rapire il piccolo Can.

La donna non si opporrà alle intenzioni di Tolga. Allo stesso tempo, la polizia si metterà sulle tracce di Ipek, dopo che è stata denunciata da Sezai per l'omicidio di Serra. Durante la fuga, la ragazza abbandonerà Neva e sequestrerà Azra, per poi ritrovarsi da sola a vagare per la città. Ipek prenderà così alloggio nell'albergo di Oltan, travestita da domestica.

Selin e Oylum fanno pace alle nozze di Tolga

Ipek punterà il dito contro Oltan, chiedendogli se l'abbia mai amata, anche solo per un giorno, ma perderà il lume della ragione pretendendo di partire insieme a lui in Canada. Tolga, nel frattempo, arriverà sul posto e vedrà che Ipek sta puntando una pistola contro il padre. Proverà a disarmarla, ma partirà un colpo di pistola che lo colpirà al ventre.

Il giovane esalerà l'ultimo respiro, non prima di aver affidato suo figlio Can a suo padre Oltan. Ipek, invece, verrà portata in prigione in seguito all'arrivo di Sezai con diversi poliziotti. Alla fine, Oylum e Selin si abbracceranno in occasione dei funerali di Tolga, lasciandosi alle spalle i problemi del passato.

Mualla ha accusato Kadriye di volere impossessarsi delle ricchezze della dinastia Dicleli

Nelle ultime puntate di Tradimento, andate in onda nel mese di ottobre su Canale 5, Mualla ha accusato Kadriye di puntare sulle ricchezze della dinastia Dicleli. Kahraman ha capito che sua zia ha cercato di allontanare sua madre da lui offrendole del denaro. Kadriye ha raccontato a Kahraman la sua vera storia.

Guzide ha sospettato che Dundar non fosse suo figlio dopo la testimonianza dell'ostetrica, così ha deciso di ripetere il test del Dna, prelevando di nascosto un campione biologico del giovane.