La serie Tv Tradimento si avvia verso la conclusione e, stando alle anticipazioni, nelle puntate finali Tarik verrà incarcerato con l'accusa di omicidio dopo essere stato denunciato da Guzide. Yesim invece, perderà la vita a causa di un tragico incidente, lasciando da sola la piccola Oyku. Sarà Guzide a prendersi cura della bambina, rimasta senza genitori.

Tarik arrestato per omicidio grazie alla denuncia di Guzide

Nelle puntate finali di Tradinento uno dei colpi di scena vedrà protagonista Tarik, che finirà in carcere per l'omicidio del suo ex socio d'affari Korkmaz.

Sarà Guzide a denunciarlo alla polizia e questo grazie ad una pista fornitale da Yesim. L'ex giudice troverà le prove che incriminano Tarik grazie all'aiuto di Tolga e del suo team di informatici che riusciranno a recuperare il video dell'assassinio di Korkmaz. A questo punto, Guzide avvertirà gli inquirenti che arresteranno il suo ex marito. Nel frattempo Yesim, in preda ai sensi di colpa per aver ucciso tempo prima l'amica Burcu, deciderà di andare a costituirsi alla polizia. Visto che anche Tarik sarà in carcere, la donna chiederà a Guzide di occuparsi di Oyku.

Yesim muore investita da un tram nel finale di stagione

Alla fine Yesim non andrà a costituirsi visto che, poco prima di entrare in commissariato, penserà alla piccola Oyku e cambierà idea perché non vorrà lasciare sola la bambina.

Il destino però le giocherà un brutto scherzo perché, poco dopo, Yesim perderà la vita dopo essere stata investita da un tram. Sarà un tragico incidente che lascerà sconvolti tutti quanti, in particolare Umit, il fratello di Guzide, da tempo innamorato di lei. Dopo questi eventi, la narrazione si sposterà avanti di un anno e si scoprirà che la piccola Oyku sarà stata adottata da Guzide, la quale avrà così mantenuto la promessa fatta a Yesim poco prima della sua morte. Nel finale della serie Tv si vedrà come la bambina sia serena insieme alla famiglia dell'ex giudice che si appresterà a dare il benvenuto ad un nuovo componente, visto che Oylum sarà incinta del suo secondo figlio e darà quindi un fratellino o una sorellina al piccolo Can.

Quando finisce Tradimento: la puntata finale in onda a novembre

Tradimento, il cui titolo originale è Aldatmak, è stato trasmesso integralmente in Turchia sulla rete televisiva ATV dal 22 settembre 2022 al 6 giugno 2024. In Italia invece, va in onda dal 1° dicembre 2024 e, salvo variazioni dell'ultimo minuto, si concluderà a fine novembre. Mediaset non ha ancora confermato la data, ma è presumibile che il gran finale verrà trasmesso venerdì 28 novembre. La serie con Vahide Percin dovrebbe poi essere sostituita nella prima serata del venerdì da un' altra dizi turca di successo, ovvero Io sono Farah.