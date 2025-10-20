Il finale di Tradimento riserverà numerosi colpi di scena tra cui quello che vedrà protagonista Yesim, pronta a costituirsi per l'omicidio dell'amica Burcu, accaduto diverso tempo prima. La madre di Oyku non andrà fino in fondo, visto che un attimo prima di entrare in commissariato, cambierà idea perché non vorrà lasciare sola la sua bambina. Peccato che, durante il tragitto che l'avrebbe dovuta riportare a casa, perderà la vita travolta da un tram.

Yesim decide di costituirsi alla polizia per l'omicidio di Burcu

I sensi di colpa attanaglieranno Yesim, soprattutto dopo che la donna avrà fornito a Guzide le prove per mandare in carcere Tarik, reo di aver ucciso tempo prima, il suo ex socio in affari.

Yesim ripenserà infatti alla morte dell'amica Burcu, che lei stessa aveva spinto sui binari del treno provocandone il decesso. Proprio i sensi di colpa per il reato commesso, indurranno Yesim a pensare seriamente di andare alla polizia per costituirsi. La donna vivrà nell'ansia e avrà continui incubi notturni che non le permetteranno più di tenere nascosta la verità su quanto accaduto. Yesim confiderà il suo malessere a Guzide, alla quale chiederà di prendersi cura di Oyku qualora gli accadesse qualcosa, senza specificarle la sua intenzione di andare alla polizia per confessare il crimine commesso.

Yesim cambia idea e non confessa il delitto ma muore travolta da un tram

Guzide accoglierà la richiesta di Yesim anche perché la piccola Oyku sarà diventata per lei come una figlia.

Alla bambina verrà detto che dovrà stare con la zia Guzide per qualche tempo a causa di un viaggio di lavoro della mamma. Yesim si dirigerà quindi in commissariato ma, poco prima di entrare, farà dietro front e deciderà di non costituirsi perché non sopporterà l'idea di lasciare la sua bambina. Ironia della sorte, mentre starà per tornare a casa, verrà travolta da un tram e perderà la vita. La notizia della morte di Yesim verrà appresa per primo, attraverso i social, da Umit. Ben presto tutto il resto della famiglia verrà a conoscenza del drammatico incidente.

Il gran finale di Tradimento previsto a fine novembre

In onda dal 1 dicembre del 2024, la serie Tv Tradimento ha conquistato sin da subito il pubblico di Canale 5 con trame avvincenti e mai banali.

La dizi con Vahide Percin è una delle serie Tv più apprezzate dai telespettatori italiani. Ogni venerdì sera lo sceneggiato tiene incollati al piccolo schermo circa 2 milioni di telespettatori, registrando uno share intorno al 15%. Ora la dizi turca si avvicina al gran finale che, salvo stravolgimenti di palinsesto, dovrebbe essere trasmesso sul Biscione a fine novembre 2025. Non è da escludere che in vista della puntata conclusiva, la platea degli spettatori possa ampliarsi ancor di più.