Nella puntata di Tradimento, in onda in prima serata su Canale 5 venerdì 10 ottobre, Guzide sospetterà che Dundar non sia suo figlio biologico. I dubbi sorgeranno in lei dopo aver ricevuto la visita dell'ostetrica, che a suo tempo fece nascere il bambino. L'ex giudice, con l'aiuto di Oltan, riuscirà a recuperare di nascosto il Dna di Dundar per effettuare un nuovo test. Nel frattempo, Kadriye racconterà a Kahraman la verità sul suo passato.

Guzide sconvolta: Dundar può non essere suo figlio biologico

L'ostetrica che fece nascere Dundar si presenterà a casa di Guzide dicendole che è impossibile che lei sia la madre biologica di Dundar.

La donna affermerà con certezza che fu lei in persona a mettere il bambino tra le braccia della vera madre e ribadirà: "Dündar non può essere suo figlio": Parole che sconvolgeranno Guzide la quale sino ad ora, era convinta di aver trovato il suo figlio biologico grazie al primo test del Dna effettuato. L'ostetrica a questo punto, consigliera alla ex giudice di ripetere il test genetico.

Ümit durante una cena dichiarerà il suo amore a Yeşim. Poco dopo riceverà una telefonata da Dundar e, quando uscirà dal ristorante, verrà seguita da Umit. Quest'ultimo, dopo aver visto un uomo salire sull'auto di Yesim, se ne tornerà a casa con il cuore infranto.

Guzide fa effettuare un nuovo test del Dna: spoiler del 10 ottobre

Guzide parlerà di quanto saputo dall'ostetrica con Ozan il quale aiuterà la madre a recuperare il Dna di Dundar senza che lui se ne accorga. A questo punto, l'ex giudice dovrà solo attendere i risultati del nuovo test. Kadriye andrà a casa di Mualla e le rinfaccerà i torti subiti dal marito. Proprio in questo istante, sopraggiungerà Kahraman che scoprirà che la zia ha offerto del denaro alla madre biologica per tenerla lontana da lui. Kadriye racconterà a Kahraman la sua vera storia e così l'uomo verrà a sapere che un giorno Tahir Dicleli le portò via il bambino, dicendole che non lo avrebbe mai più rivisto. Azra proporrà a Tarik un accordo: lei gli consegnerà un video compromettente di Yesim in cambio dell'atto di proprietà di una casa.

Tarik accetterà ma, quando Azra sarà sul punto di mostrargli il video, si accorgerà che è stato cancellato. Guzide nel frattempo, inviterà a cena Tarik facendogli credere che lo voglia far riavvicinare alla famiglia.

Tradimento volgerà al termine a novembre

La serie Tv con Vahide Percin si sta avviando alle battute finali: mancano poche puntate al gran finale di stagione che, presumibilmente, verrà trasmesso su Canale 5 il prossimo mese di novembre. Si conclude dopo circa un anno di messa in onda questa dizi turca che tanto ha appassionato il pubblico di Canale 5. Basti ricordare che ogni settimana, la serie è stata seguita da una media di 2 milioni di telespettatori per uno share del 15%.