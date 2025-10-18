Nella puntata di Tradimento in onda venerdì 24 ottobre su Canale 5, Oltan sposerà Ipek e lo farà solo per mantenere la promessa fatta a Sezai. Il padre di Tolga non avrà nessuna intenzione di vivere con la neo sposa e la caccerà via subito dopo la cerimonia. La piccola Oyku intanto, scoprirà che il padre le ha mentito riguardo alla madre Yesim.

Oyku scopre le menzogne ​​di Tarik e riabbraccia Yesim

La puntata del 24 ottobre riprenderà dal monento in cui Tarik avrà fatto credere ad Oyku che la madre l'ha abbandonata fuggendo in Australia con un altro uomo.

La verità però verrà a galla quando Yesim si presenterà fuori dalla scuola della bambina per riabbracciarla. Oyku scoprirà che il padre le ha mentito facendole credere che la mamma se ne fosse andata dall'altra parte del mondo. Yesim a questo punto, andrà in ufficio da Tarik e gli proporrà un accordo di separazione promettendogli che non gli chiederà neppure un soldo in cambio della custodia di Oyku. Kadriye si trasferirà a vivere a casa Dicleli su richiesta di Kahraman e questo farà sorgere un certo disappuntoin Mualla.

Oltan e Ipek sono marito e moglie: lui la caccia via dopo la cerimonia

Oltan si deciderà a sposare Ipek, ma solo per Sezai il quale, non appena ha scoperto che la figlia è incinta, ha preteso che Oltan si prendesse le sue responsabilità.

Il padre di Tolga accetterà di unirsi in matrimonio ma metterà subito in chiaro le cose: non avrà nessuna intenzione di vivere insieme a Ipek e al bambino che sta per nascere. Sarà ancora più chiaro il giorno delle nozze, quando Ipek rimarrà delusa nel vedere che la cerimonia non sarà quella che lei ha sempre sognato, visto che si terrà in una camera di hotel alla presenza dei soli testimoni e dell'officiante. Non appena gli sposi firmeranno i documenti, Oltan caccerà Ipek dalla stanza ribadendole ancora una volta che non vorrà avere nulla a che fare con lei. La ragazza sarà delusa, visto che sperava in un finale diverso e troverà consolazione tra le braccia della fidata Neva. Intanto Oltan, rimasto solo, sarà sempre più cupo in volto.

L'ultima puntata di Tradimento in onda fine novembre

Tradimento sta per avviarsi alla conclusione della seconda e ultima stagione. Mediaset non ha ancora confermato la data di messa in onda della puntata finale, ma si suppone che ciò avverrà il 28 novembre. In attesa di conferme da parte della rete, è indubbio che questa serie tv è entrata nel cuore del pubblico italiano, proprio come avevano fatto in precedenza altre dizi turche come Terra amara e Endless Love. Tradimento, dal suo debutto su Canale 5, avvenuto lo scorso 1 dicembre, ad oggi, è riuscita a catalizzare l'attenzione di 2 milioni di telespettatori a puntata.