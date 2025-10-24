Le trame delle puntate finali di Tradimento - in programma nelle prossime settimane in prima serata su Canale 5 - rivelano che Oltan Kasifoglu offrirà un posto a Selin nella sua azienda in seguito al decesso di Tolga. Kahraman, invece, scoprirà che sta per diventare padre, infatti Oylum è in attesa di un bambino da lui.

Oltan offre a Selin un lavoro nella sua azienda

Tolga perderà la vita per mano di Ipek, che gli sparerà accidentalmente un colpo di pistola in pieno petto. La figlia di Sezai verrà quindi portata in carcere, mentre Selin si riappacificherà con Oylum durante i funerali di Tolga.

Il pubblico, a questo punto, assisterà a un salto temporale di alcuni mesi. Oltan raggiungerà la nuora Selin, in procinto di essere dimessa dalla clinica dove era entrata per riprendersi dalla morte improvvisa di Tolga. La ragazza accetterà di lavorare per l'azienda del suocero, dove potrà sfruttare tutte le sue conoscenze legali.

Successivamente Oltan si recherà da Guzide e Sezai, impegnati a festeggiare il secondo compleanno del piccolo Can. Per l'occasione verranno scattate alcune fotografie di famiglia con Oyku che terrà tra le mani il ritratto di Yesim. Quest'ultima ha infatti perso la vita qualche mese prima investita da un auto nei pressi della stazione.

Kahraman e Oylum diventano nuovamente genitori

Il compleanno di Can sarà segnato da altre novità. Oyku sarà in attesa del primo figlio naturale del marito Kahraman. Anche Mualla prenderà parte alla festa organizzata da Guzide, con la quale avrà ormai sotterrato l'ascia da guerra dopo i dissidi del passato.

Alla festa ci saranno anche Ilknur, Ozan, Umit, la domestica Zeynep e Oltan, nel ruolo di nonno del piccolo Can.

Oyku ha scoperto che Tarik ha raccontato una bugia sulla madre Yesim

Nel frattempo, nelle ultime puntate di Tradimento andate in onda a fine mese su Canale 5, Oltan ha comunicato ad Ipek di averla sposata solo per sdebitarsi con Sezai ma che non l'avrebbe mai amata. Neva ha suggerito alla figlia di Sezai dei modi per riconquistare il marito.

Mualla, invece, ha cacciato Ilknur dalla tenuta mentre Azra si è recata a trovare Selin, alla quale ha rivelato che Ipek ha ucciso Serra, spingendola giù dalle scale.

Yesim, intanto, si è recata fuori dalla scuola di Oyku, la quale ha capito che suo padre le ha mentito sulla partenza della madre. La donna si è recata nell'ufficio del marito per proporgli un accordo di separazione, in cui lui si è impegnato a non chiederle soldi in cambio della custodia della bambina.