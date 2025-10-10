La soap Tradimento si avvia verso il gran finale della seconda e ultima stagione, attualmente in onda su Canale 5.
Dopo aver scelto di sospendere gli episodi nel daytime pomeridiano, Mediaset li ha concentrati unicamente nella fascia serale, trasmettendoli nel prime time del venerdì.
Adesso, però, si avvicinano le battute conclusive della serie: il gran finale è attualmente previsto per venerdì 28 novembre.
Il successo della soap opera Tradimento su Canale 5
Tra i titoli di maggior successo lanciati da Canale 5, nel corso delle ultime stagioni televisive, spicca Tradimento, la soap lanciata in daytime e in prime time in onda dopo la serie fenomeno Terra amara, attualmente riproposta in replica nella fascia mattutina di Rete 4.
Fin dal primo momento, la serie turca ha saputo intercettare il gradimento del pubblico, registrando ascolti in costante crescita, fino ad arrivare al record di 2,7 milioni di spettatori.
Anche attualmente, la serie riesce a difendersi bene nel prime time del venerdì sera registrando una media di oltre 2,3 milioni a settimana, pari a uno share compreso tra il 15 e il 16%, contro il 19% registrato da Tale e Quale Show condotto da Carlo Conti su Rai 1.
Quando c'è il gran finale della soap Tradimento: ultima puntata prevista il 28 novembre
Si avvicina, però, il gran finale di Tradimento nella fascia serale di Canale 5.
La soap chiuderà i battenti con il finale della seconda e ultima stagione: nonostante il buon successo registrato anche in Turchia, si è scelto di non puntare sulla messa in onda di una terza stagione.
L'ultima puntata su Canale 5, al momento, è prevista per venerdì 28 novembre 2025 (salvo cambiamenti di programmazione e palinsesto dell'ultimo minuto).
Terminata la serie, Mediaset potrebbe puntare sulla messa in onda di un altro titolo turco che ha già conquistato il cuore degli spettatori italiani: Io sono Farah con Demet Ozdemir.
Guzide scopre la verità sul figlio biologico nel finale della soap opera turca di Canale 5
Intanto, le anticipazioni sul finale di Tradimento rivelano che Guzide riuscirà finalmente a scoprire l'identità del figlio che aveva messo al mondo diversi anni prima.
Scoprirà che non c'è più, perché è morto giovane a causa di problemi di salute.
Un colpo al cuore per Guzide che, nell'ultima puntata, non potrà fare altro che piangere sulla tomba in cui è seppellito il corpo del suo figlio, chiedendogli perdono per come sono andate le cose.