Le anticipazioni della puntata di Tradimento in onda venerdì 24 ottobre svelano che Kahraman porterà sua madre a casa di Mualla.

Yesim vuole divorziare da Tarik

Sezai comunicherà a Oltan la sua posizione circa la gravidanza della figlia. Oltan, per rispetto nei confronti di Sezai, comunicherà a Ipek che la sposerà, seppure non la ami. Ipek parlerà con Neva dell'imminente matrimonio e la governante le darà dei consigli per riconquistare Oltan, poi le due cominceranno a fare progetti riguardanti l'abito da sposa.

Ilknur andrà a casa di Mualla per chiederle perdono e per essere riaccolta in casa, ma la donna la caccerà di nuovo.

Azra farà visita a Selin e le racconterà che a spingere Serra dalle scale, provocandone la morte, è stata Ipek. Yesim andrà all'uscita della scuola della figlia Oyku, così la bambina capirà che il padre, quando le ha detto che la madre era fuggita in Australia abbandonandola, aveva solo mentito. Stanca di tutti i ricatti e dei sotterfugi, Yesim andrà in ufficio da Tarik, proponendogli un accordo di divorzio in cui si impegnerà a non richiedere denaro in cambio della custodia della figlia.

Oltan costretto a sposare Ipek

Kahraman porterà Kadriye a vivere nella villa di Mualla creando delle incomprensioni con Oylum, poiché neanche lei era stata avvisata dell'arrivo della donna. Oylum farà presente al marito che la presenza di Kadriye porterà dei problemi in casa e con sua zia.

Nel frattempo, Ilknur, dopo essere stata cacciata da casa di Tarik, verrà improvvisamente riaccolta in casa da Mualla con il compito di spiare Kadriye e riferire a lei ogni movimento della donna.

Oltan sposerà Ipek, ma le comunicherà che la sua intenzione è quella di abitare lontano da lei e dal bambino in arrivo. Intanto, Sezai cercherà l'aiuto di Nazan per far comprendere a Guzide i suoi sentimenti, ma ciò non servirà a nulla. Inoltre, Guzide dovrà comunicare a Tarik e a tutta la famiglia che non c'è alcuna corrispondenza tra il DNA di Dundar e il loro. Anche Oylum si sentirà persa, poiché non saprà chi sia la sua famiglia. Infine, Mualla sarà irritata per la presenza di Kadriye in casa, mentre quest'ultima farà amicizia con Ilknur e Oznur.

Il finale si avvicina

Si avvia a grandi passi verso la conclusione la seconda e ultima stagione di Tradimento. Anche se non c’è ancora la data ufficiale dell’ultima puntata, calcolando gli episodi che devono ancora essere trasmessi è ipotizzabile che la finale cada il prossimo 28 novembre. Nel frattempo, come accaduto per altre soap turche che l’hanno preceduta, la dizi continua a mietere successi con grande soddisfazione dei vertici Mediaset.