La nuova puntata di Tradimento, in onda venerdì 24 ottobre in prima serata su Canale 5, porterà in scena una serie di rivelazioni e colpi di scena che cambieranno le sorti dei protagonisti. Al centro dell’attenzione ci sarà il matrimonio tra Oltan e Ipek, un’unione nata non certo dall’amore ma dal senso del dovere. Intanto, Oyku vivrà un momento importante della sua giovane vita, scoprendo che Tarik l’ha ingannata e che Yesim non l’ha mai abbandonata. Non mancheranno, poi, nuovi sviluppi sul misterioso scambio di culle che ha segnato la vita di Güzide.

Oltan e Ipek: nozze senza sentimento

Ipek aspetta un bambino da Oltan e l’uomo, per mantenere una promessa fatta a Sezai, deciderà di sposarla. Fin da subito, però, Oltan metterà le cose in chiaro: non prova amore per lei e non intende costruire una famiglia insieme. Durante la prima notte di nozze, le sue parole troveranno conferma: dopo una cerimonia fredda e imbarazzante, Oltan lascerà la casa, abbandonando Ipek nella solitudine del loro matrimonio senza amore.

Nuove verità per Güzide: Dündar non è suo figlio

Il mistero dello scambio di culle tornerà a sconvolgere la vita di Güzide. Dopo aver creduto per anni che Oylum non fosse sua figlia e che Dündar fosse in realtà il suo figlio biologico, la verità emergerà grazie a un nuovo test del DNA.

L’esame, suggerito dall’ostetrica presente al momento del parto, confermerà che neppure Dündar è legato a lei da un vincolo di sangue. Sconvolta, Güzide condividerà la scoperta con la famiglia, preparandosi a una nuova e dolorosa ricerca per ritrovare il suo vero figlio.

Oyku scopre la verità su Tarik e Yesim

La piccola Oyku vivrà momenti di grande emozione quando Yesim si presenterà a scuola per riportarla a casa. L’incontro sarà intenso e commovente, ma anche rivelatore: la bambina scoprirà che la madre non è mai partita per l’Australia e che Tarik le ha mentito. Determinata a non separarsi più da sua figlia, Yesim deciderà di affrontare Tarik proponendogli un nuovo accordo: rinuncerà a ogni compenso economico pur di ottenere l’affidamento esclusivo di Oyku.

Un’offerta che Tarik troverà difficile rifiutare.

Nuovi conflitti e alleanze

Le tensioni familiari raggiungeranno l’apice. Mualla deciderà di cacciare di casa Ilknur, nonostante le sue scuse. Nel frattempo, Azra farà visita a Selin e le rivelerà un segreto sconvolgente: è stata Ipek a spingere Serra giù per le scale.

Intanto, Kadriye si trasferirà nella villa dei Decleli, scatenando il malcontento di Mualla, che però finirà per riavvicinarsi a Ilknur. In cambio del perdono, le chiederà di tenere d’occhio la madre di Kahraman, la quale nel frattempo tenterà di stringere un legame con Oznur e la stessa Ilknur, irritando ancora di più Mualla.

Il successo di Tradimento

La serie turca Tradimento (titolo originale Aldatmak) ha saputo conquistare il pubblico italiano in modo sorprendente, ritagliandosi uno spazio importante nel palinsesto di Mediaset e ponendosi come nuovo riferimento tra le produzioni televisive importate dalla Turchia. In Italia, Tradimento ha fatto registrare ascolti molto sopra la media per una produzione importata: si parla di punte vicine ai 2-3 milioni di spettatori per puntata.