Neva telefonerà a Tolga dopo aver trovato Ipek priva di sensi nelle prossime puntate di Tradimento: "Ha perso il bambino". Le anticipazioni rivelano che, dopo un litigio con Selin, Ipek si sentirà male e si accascerà sul pavimento. A trovarla in pessime condizioni sarà Neva che chiamerà un'ambulanza e poi proverà a mettersi in contatto con Oltan.

La breve fuga di Selin

Le anticipazioni di Tradimento raccontano che per il piano di Ipek sarà irrimediabilmente distrutto dal destino. La donna sarà decisa a riconquistare Oltan e, dopo averlo sposato, si convincerà che il bambino che ha in grembo possa riavvicinare a lei l'uomo che ama.

Per provocarlo, pubblicherà le foto di nozze sui social, certa che l'uomo andrà a bussare alla sua porta, anche solo per litigare. Il padre di Tolga, tuttavia, capirà il gioco di Ipek e non avrà nessuna intenzione di affrontarla. Nel frattempo, Selin otterrà i domiciliari grazie all'aiuto di Oltan e tornerà a casa da Tolga che sarà pronto a ricominciare con lei. La ragazza chiederà a suo marito un piccolo favore: manomettere il braccialetto elettronico per permetterle di andare sulla tomba di sua sorella Serra. Tolga si lascerà convincere da Selin e farà quello che le chiederà, con la promessa di rientrare entro un paio di ore. La ragazza ringrazierà suo marito ma non si recherà affatto al cimitero.

Selin andrà a bussare alla porta di Ipek, colpevole di aver tolto la vita a Serra e la metterà con le spalle al muro. Selin avrà tutta l'aria di volersi vendicare: "Pensavi di farla franca? Sono qui e sono pazza, ho un certificato che attesta che non ho alcuna responsabilità penale". Selin metterà una mano al collo di Ipek, dicendole che, se la eliminasse in qualunque modo, lei non andrebbe in prigione. La moglie di Oltan avrà molta paura ma Selin, dopo qualche minuto, le dirà che non si sporcherà le mani con lei. "Ci penserà la giustizia divina. Sarai punita, avrai ciò che meriti e non sarai mai felice".

Le parole profetiche di Selin a Ipek

Nelle prossime puntate di Tradimento, Selin maledirà Ipek: "La tua vita è finita", dirà prima di andare via.

Poco dopo, Ipek telefonerà in albergo da Oltan ma non riuscirà a mettersi in contatto con lui. La donna avrà una crisi di pianto e si sentirà male. Neva rientrerà e ritroverà Ipek per terra con una preoccupante perdita di sangue. "Apri gli occhi", urlerà la donna alla ragazza che non le risponderà. Presa dal panico, Neva chiamerà un'ambulanza e subito dopo telefonerà a Oltan che non sarà raggiungibile. A quel punto, Neva deciderà di mettersi in contatto con Tolga: "Ipek ha perso il bambino. C'è molto sangue". Il ragazzo proverà a tranquillizzare Neva e le dirà che chiamerà subito Oltan per avvisarlo. Tolga chiederà a Selin se abbia fatto qualcosa a Ipek, ma la ragazza gli giurerà di non averla neanche sfiorata.

Le nozze con Oltan dopo la notizia della gravidanza

Nelle puntate in onda in Italia, Sezai è andato da Ipek per costringerla ad andare alla polizia e costituirsi per l'omicidio di Serra. La donna ha pregato suo padre di darle altro tempo, ma quando ha visto che lui non le avrebbe concesso più un altro minuto gli ha detto che è incinta. La notizia ha sconvolto Sezai, soprattutto quando ha saputo che il padre del bambino è Oltan. L'uomo è andato dall'imprenditore in preda alla rabbia e lo ha colpito con un pugno. Oltan ha appreso solo in quel momento che Ipek era incinta e ha promesso di assumersi tutte le responsabilità. L'uomo ha sposato Ipek per dovere e ha precisato che si occuperà solo del mantenimento del bambino.