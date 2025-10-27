Gli spoiler degli episodi turchi di Tradimento in programma prossimamente su Canale 5 raccontano che Kahraman avrà un confronto con suo padre Sezai, al quale consiglierà di fare pace con Guzide se l'ama davvero. L'avvocato ascolterà il consiglio del ragazzo, rifiutando di firmare le carte del divorzio dalla moglie.

Kahraman consiglia al padre di fare pace con Guzide

Kahraman capirà di essere il figlio di Sezai da un'identica voglia che hanno sulla spalla. Il giovane interromperà ogni rapporto con Kadriye, rea di avergli fatto credere che suo padre fosse Tahir Decleli.

Kahraman racconterà poi tutta la verità a Sezai, che apparirà molto dispiaciuto per non essere stato al suo fianco durante tutte le fasi della vita. Il giovane lascerà la villa Decleli per approfondire la conoscenza del suo vero padre. Durante un confronto, il marito di Oylum consiglierà a Sezai di fare pace con Guzide se per lei nutre dei veri sentimenti. L'avvocato accetterà il consiglio del figlio, rifiutandosi di firmare l'atto del divorzio in tribunale.

Sezai riesce a farsi perdonare dalla moglie

Dalle trame di Tradimento si apprende che Sezai chiederà scusa a Guzide per il suo comportamento e per non essere stato sincero con lei in quanto educato dai suoi genitori a tenersi tutto dentro.

Il giudice sarà costretto a rimandare l'udienza fino a data da destinarsi. Guzide apparirà visibilmente infastidita, decisa a chiudere il più velocemente possibile il matrimonio con Sezai. Allo stesso tempo, quest'ultimo non ci starà a perdere la donna.

Una sera, l'avvocato raggiungerà la moglie, specificando di non aver intenzione di andarsene fin quando non l'avrà perdonato. Le parole faranno colpo nel cuore di Guzide che darà un'ulteriore chance al marito, sotterrando l'ascia da guerra per tutti i problemi legati al passato. La donna permetterà a Sezai di tornare a lavorare al suo fianco nello studio legale che avevano aperto insieme. La prima cliente dell'avvocato sarà Azra, determinata a vendicarsi dello zio Tarik, reo di averle fatto credere che la sua famiglia era caduta in disgrazia a causa di Guzide.

Umit ha detto a Guzide di essersi innamorato di Yesim

Nel contempo, nelle ultime puntate di Tradimento andate in onda a fine mese in televisione, Tarik ha cacciato di casa Yesim e Ilknur, facendo credere ad Oyku che la madre l'avesse abbandonata. Umit, invece, ha ammesso a Guzide di essersi innamorato della sua socia in affari.

Kahraman, intanto, ha scoperto come Ilgin e Nekati si sono impadroniti del Dna di Ozan mentre Oltan ha comunicato ad Ipek che l'avrebbe sposata solo per sdebitarsi con Sezai e che non avrebbe mai amato lei e il bambino che attende.