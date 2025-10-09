Nelle ultime puntate di Tradimento, in onda su Canale 5 il venerdì sera, Oltan Kaşifoğlu (Cem Bender) verrà a sapere che il piccolo Can, il figlio di Oylum (Feyza Sevil Güngör), è suo nipote.

Oylum entra in crisi dopo aver perso il suo cellulare

Dopo aver trascorso una mattinata con il marito Kahraman (Berkay Ateş), Oylum si accorgerà della sparizione del suo cellulare ed entrerà in crisi. A quel punto, notando l’eccessiva preoccupazione della moglie, Kahraman cercherà di consolarla, dicendole che presto ne avrà uno nuovo. L’uomo non saprà che “nel telefono perduto c'è il video che Oylum ha utilizzato per ricattare la suocera Mualla per ricattare la suocera Mualla (Nursel Köse), attraverso cui è possibile scoprire che il piccolo Can in realtà è figlio di Tolga (Caner Şahin).

Il cellulare di Oylum verrà ritrovato dalla domestica di Mualla, che non perderà tempo per presentarsi nell’ufficio di Oltan per mostrargli il filmato in cui Oylum svela che Tolga è il vero padre di suo figlio.

Oltan mette Oylum alle strette

Non appena Oltan l'affronterà per avergli nascosto di essere il nonno di Can per tutto questo tempo, Oylum gli dirà che inizialmente era convinta che il bambino fosse figlio di Behram (Aras Aydin). La ragazza si giustificherà, precisando di non aver rivelato a Tolga di essere il padre di Can per non fare entrare in crisi il suo matrimonio con Selin (Burcu Söyler).

Oltan comprenderà l’atteggiamento di Oylum e le prometterà di non dire niente a Tolga, con il timore che suo figlio possa commettere qualche pazzia.

Oylum ha donato il suo rene all’ex fidanzato Tolga

Negli episodi precedenti, Tolga è stato ridotto in fin di vita dalla moglie Selin per aver messo incinta la cognata Serra (İrem Tuncer). La situazione è stata abbastanza critica e Tolga ha avuto un urgente bisogno di trapianto di rene a seguito del ricovero d’urgenza in ospedale. Dopo essere risultata compatibile, spinta dall’amore per il padre biologico di suo figlio, Oylum ha deciso di donargli il suo rene, nonostante la contrarietà della sua famiglia e di Kahraman. A causa di questo suo sacrificio, la ragazza ha scatenato la furia del marito Kahraman, il quale è stato determinato a mettere fine al loro matrimonio, con la convinzione che lei non abbia ancora smesso di amare l’ex.

Successivamente, dopo aver fatto pace con Oylum, Kahraman ha chiesto a Oltan di allontanare Tolga da sua moglie. A quel punto, sotto minaccia, Oltan ha promesso a Tolga di far scagionare Selin a patto che lui tagli definitivamente ogni rapporto con Oylum.