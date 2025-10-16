Gli spoiler degli episodi turchi di Tradimento in programma prossimamente su Canale 5 raccontano che Guzide organizzerà una trappola a Tarik dopo la scoperta che aveva ucciso un uomo. La protagonista chiederà all'ex marito d'incontrarsi a casa sua, dove però arriverà anche la polizia che non esiterà ad arrestarlo per omicidio.

Yesim rivela a Guzide che Tarik ha ucciso un uomo

Guzide concederà il perdono a Yesim per la relazione extraconiugale avuta con Dundar. In questa circostanza, Denizeren confiderà alla protagonista di essere riuscita a farsi sposare da Tarik grazie a un video in cui lo si vede uccidere un uomo.

Le sue parole turberanno Guzide, la quale chiederà a Yesim di poter vedere il video incriminato. Ma la madre di Oyku informerà l'ex giudice che Tarik aveva eliminato il filmato grazie a un hacker. Guzide, a questo punto, deciderà di farsi aiutare dal team di esperti guidato da Tolga.

Guzide fa arrestare l'ex marito grazie ad una trappola

Dagli spoiler di Tradimento si apprende che Tolga riunirà nel suo ufficio un team, ai quali chiederà di trovare un video all'interno vecchio pc di Yesim. L'uomo comunicherà loro che una volta trovato il filmato non dovranno aprirlo per nessuna ragione. Dopo una lunga ricerca, Tolga riuscirà a trovare il video in cui si vede Tarik freddare un uomo con una pallottola in pieno petto.

Il giovane si recherà da Guzide per consegnarle la prova del delitto commesso dal suo ex marito. La protagonista quindi organizzerà una trappola per incastrare l'uomo, invitandolo per un incontro a casa sua. Sarà qui che la polizia farà irruzione nel giardino dell'abitazione per arrestare Tarik con l'accusa di omicidio.

Umit ha voluto dichiararsi a Yesim ma è andato incontro ad una brutta sorpresa

Nel frattempo, negli ultimi appuntamenti di Tradimenti che sono stati trasmessi a metà ottobre su Canale 5, l'ostetrica che ha fatto nascere Dundar è arrivata a casa di Guzide per consigliarle di rifare il test del Dna. La ex giudice è riuscita a ripetere l'esame, prelevando un campione di nascosto dal presunto figlio.

Nel frattempo, Ozan ha scoperto che l'uomo che Dundar credeva essere suo padre è morto carbonizzato in un drammatico incidente stradale.

Umit, invece, ha voluto dichiararsi a Yesim, non riuscendo più a reprimere i sentimenti che prova per lei. La donna ha però ricevuto una telefonata da parte di Dundar. Umit ha fatto ritorno a casa sconsolato.

Infine Kadriye si è recata da Mualla per rinfacciarle i torti subiti dal marito. La donna è stata accusata di puntare all'eredità dei Decleli.