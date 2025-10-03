Nelle prossime puntate di Tradimento, Kahraman capirà che Sezai è suo padre grazie a una voglia che l'uomo ha sulla spalla.

Le anticipazioni rivelano che Kahraman andrà da Oylum per raccontarle tutto: "Sezai è mio padre", dirà l'uomo, deluso e amareggiato per la grande bugia raccontata da Kadriye. Oylum consolerà suo marito e gli starà vicino, mentre lui si sentirà molto confuso sul da farsi perché sospetterà che Mualla aveva ragione quando accusava Kadriye di mirare al patrimonio dei Dicleli.

La scoperta di Kahraman: non è un Dicleli

Le anticipazioni di Tradimento raccontano che presto Kahraman apprenderà chi è davvero suo padre.

Il marito di Oylum riuscirà a riconciliarsi con il passato, abbracciando sua madre Kadriye e riconoscendo in Mualla una figura fondamentale per la sua crescita. Per lui non ci saranno dubbi sul padre, visto che sia Mualla che Kadriye gli spiegheranno che si tratta del signor Dicleli, il marito di sua zia che aveva una relazione extraconiugale con sua madre. Tutte le certezze di Kaharaman, però, crolleranno di colpo e per puro caso. Tutto avrà inizio quando Sezai, ormai deluso dalla sua rottura con Guzide e dagli imbrogli di Ipek, deciderà di lasciare Istanbul. L'uomo si dirigerà all'albergo gestito da Kahraman e chiederà il conto, annunciando che lascerà la stanza il giorno stesso. La notizia della decisione improvvisa di Sezai colpirà il marito di Oylum che andrà subito in hotel per capire cosa sia successo e assicurarsi che il soggiorno nella sua struttura sia stato apprezzato.

Kahraman busserà alla porta di Sezai che in quel momento si starà cambiando la camicia e vedrà una cosa che lo lascerà senza parole. Il giovane vedrà che Sezai ha una voglia sulla spalla identica alla sua e ricostruirà i pezzi: è lui suo padre. Kahraman non dirà nulla e preferirà tornare a casa, mentre Sezai prenderà la valigia per partire.

Tarik strapperà la lettera di Sezai

Nelle prossime puntate di Tradimento, Sezai partirà, ma prima di andare via lascerà una lettera di addio attaccata alla porta di Guzide. Quest'ultima non leggerà mai quelle parole perché Tarik provvederà a togliere la lettera e a strapparla con disprezzo. Nel frattempo, Kahraman incontrerà Oylum: "Sezai è mio padre", le dirà, "Ho visto la voglia sulla sua spalla ed è identica alla mia".

"Kadriye ha mentito?" chiederà Oylum a suo marito che a malincuore dovrà confermare. Kahraman inizierà a pensare che Mualla abbia ragione e Kadriye era interessata solo ai soldi: per questo ha fatto credere a tutti che suo figlio fosse un Dicleli. Kahraman sarà confuso, ma potrà contare sull'affetto di Oylum che con lui condividerà un passato ancora poco chiaro.

Kahraman e Oylum uniti dal mistero sulle loro origini

Nelle puntate andate in onda in Italia, Kahraman e Oylum hanno in comune la ricerca delle proprie origini. Come suo marito, infatti, Oylum ha scoperto da poco di non essere la figlia biologica di Guzide e Tarik. La versione ufficiale di tutto questo, per il momento, è uno scambio involontario nelle culle e Guzide ha iniziato ad indagare alle ricerca del suo figlio biologico.

La giudice ha cercato tutti i nati nello stesso giorno di Oylum e alla stessa clinica, ma dei quattro trovati nessuno è risultato essere suo figlio. Guzide, adesso, non riesce proprio a capire come agire per arrivare alla verità. Oylum vorrebbe trovare la sua famiglia biologica, anche se considera Guzide e Tarik i suoi unici genitori. Per adesso ancora nessuno immagina che dietro tutta questa storia c'è Yenersoy che sa tutto sin dall'inizio e ha finto di essere sorpreso di fronte al Dna negativo di Oylum.