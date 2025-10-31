Tolga sarà deciso a rapire Can e iniziare una nuova vita con Selin nelle prossime puntate di Tradimento.

Dopo aver scoperto che Can è suo figlio, Tolga non rivolgerà nemmeno una parola a Oylum, ma correrà da sua moglie chiedendole appoggio. Tolga spiegherà di voler portare via Can alla sua ex per partire con Selin e costruire la famiglia che ha sempre sognato.

Tolga e Selin: un nuovo inizio

Le anticipazioni di Tradimento raccontano che Tolga riuscirà a ricostruire il suo matrimonio con Selin. Questa volta, non avrà nessuna intenzione di sbagliare e convincerà la moglie che il suo amore è sincero e non ci sarà più l'ombra di Oylum tra loro.

Selin chiederà più volte a Tolga di divorziare perché sarà convinta di avergli rovinato la vita, ma lui insisterà e con l'aiuto di Oltan terrà in piedi il suo matrimonio. Tutto sembrerà sereno tra Tolga e Selin, tanto che il figlio di Oltan si renderà conto di quanto avrebbe potuto essere felice se non si fosse accanito a cercare di tornare con Oylum. A tutto questo si aggiungerà la verità su Can che irromperà nella vita di Tolga e stravolgerà ancora una volta gli equilibri. Tutto avrà inizio quando la domestica di Mualla ascolterà una conversazione tra lei e Oylum e capirà che Can è il figlio di Tolga. La ragazza esiterà, ma poi si renderà conto che sarebbe un'ingiustizia tenere segreta una simile informazione.

La domestica si recherà da Oltan e gli dirà tutto: Can è il suo nipotino. L'uomo finalmente capirà come mai Oylum abbia donato un rene a Tolga senza neanche pensarci e affronterà la ragazza. Messa alle strette, Oylum non potrà fare altro che ammettere la paternità di Can e spiegherà le paure che l'hanno spinta a mentire per tutto quel tempo.

La verità sconvolgente per Tolga

Nelle prossime puntate di Tradimento, la verità sul piccolo Can emergerà per Oltan. L'uomo ascolterà le ragioni di Oylum e le prometterà che manterrà il suo segreto: non dirà a Tolga che è il padre del bambino. La ragazza, a sua volta, prometterà a Oltan che gli farà vedere suo nipote tutte le volte che vorrà. Il patto tra i due, però, non impedirà a Tolga di scoprire tutta la verità.

Dopo aver visto la domestica nell'ufficio di Oltan, Tolga la seguirà e le chiederà spiegazioni sulla sua visita. La donna esiterà, ma messa alle strette dovrà dirgli tutto: "Can è tuo figlio". Per Tolga sarà una notizia sconvolgente, ma in un attimo tutto gli sarà chiaro: il trapianto e l'atteggiamento di Oylum avranno finalmente una spiegazione. In lacrime, Tolga andrà a trovare Oylum e la vedrà giocare nel parco con il bambino e Kahraman. La famiglia felice lo farà piangere e inorridire e per la sua ex proverà solo un grande disprezzo: "Mi hai rubato la vita". Senza scendere dall'auto, Tolga andrà via e tornerà da Selin con un piano ben preciso: rapiranno Can e scapperanno per costruire finalmente la famiglia felice che sognavano da tempo.

Il matrimonio sfortunato di Tolga e Selin

Tolga ha sposato Selin senza essere innamorato di lei ed è stato un matrimonio molto sfortunato. La gravidanza della ragazza è andata a finire molto male e il dolore è stato grande per la coppia. Oltre all'aborto, Selin ha dovuto sopportare anche l'idea di non poter più avere figli, ma il destino non si è fermato qui. Quando Tolga è tornato da lei con l'idea di riprovarci, ha proposto a sua moglie di adottare un bambino. Selin, felice, ha accettato ma la serenità è durata davvero molto poco. Tolga e sua moglie hanno fatto appena in tempo a portare a casa la loro figlia e dopo qualche ora la bambina è deceduta. Questo ha portato la coppia a disgregarsi e la salute mentale di Selin a crollare definitivamente. Oylum ha mentito a Tolga pur sapendo tutto quello che il ragazzo ha passato per avere un bambino: è questo che lui non riuscirà mai a perdonarle.