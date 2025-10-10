Nel nuovo appuntamento con Tradimento previsto per venerdì 17 ottobre su Canale 5, Tarik scoprirà il tradimento di Yesim con Dundar e caccerà di casa la donna. Non contento, l'uomo farà credere alla piccola Oyku che la mamma l'ha abbandonata scegliendo di trasferirsi in Australia. Kahraman presenterà a tutti Kadriye come la sua vera madre mentre Sezai vorrà costringere Ipek a costituirsi alla polizia per l'omicidio di Serra.

Tarik scopre il tradimento di Yesim e la caccia da casa: trama del 17 ottobre

A casa di Mula verrà organizzata una festa per il compleanno di Kahraman.

A sorpresa si presenterà anche Kadriye e Kahraman la presenterà a tutti come la sua vera madre. Umit invece, dopo aver scoperto che Yesim si vede con Dundar, deciderà di avvertire Tarik, indicandogli l'albergo in cui i due amanti si sono dati appuntamento. Tarik riuscirà quindi a sorprenderli sul fatto filmandoli anche con il cellulare. L'ex marito di Guzide deciderà poi di cacciare di casa Yesim. Sezai invece si recherà a casa di Ipek per convincerla ad andare a costituirsi alla polizia per l'omicidio di Serra. Ipek cercherà di dissuadere il padre dicendogli di aspettare un bambino da Oltan.

Tarik fa credere a Oyku che Yesim l'ha abbandonata

Oltan e Tolga parleranno della gravidanza di Ipek e sul futuro di questa relazione.

Oltan lascerà intendere al figlio che farà ciò che gli chiederà Sezai. Tarik, dopo aver cacciato Yesim, manipolerà la piccola Oyku facendole credere, attraverso un falso messaggio sul cellulare, che la madre l'ha abbandonata per trasferirsi in Australia con un altro uomo Si tratterà di una vendetta spietata visto che mamma e figlia non avranno più nessun contatto per colpa delle azioni di Tarik.

Umit parlando con Guzide, ammetterà di essersi innamorato di Yesim e le confesserà che è stato lui a informare Tarik del tradimento della donna con Dundar. Kahraman riuscirà a scoprire che Ilgin e Necati si sono appropriati del DNA di Ozan nel tentativo di accaparrarsi le ricchezze degli Yenersoy.

Il gran finale di Tradimento previsto a novembre

La serie tv con Vahide Percin sta per volgere al termine dopo quasi un anno di messa in onda. Era il 1º dicembre del 2024 quando Tradimento debuttò nella prima serata di Canale 5 riscuotendo sin da subito un discreto successo in termini di ascolti. Con il passare delle settimane, la serie ha ampliato ulteriormente il suo pubblico, arrivando ad attestati su una media di 2 milioni di telespettatori a puntata e uno share del 15% circa. Numeri che potrebbero crescere ancora in vista della messa in onda del gran finale di stagione previsto per il prossimo novembre e che si preannuncia ricco di colpi di scena.