Nell'appuntamento di Tradimento in onda venerdì 31 ottobre di Canale 5, Selin otterrà gli arresti domiciliari. La donna riuscirà con una scusa, a convincere il marito Tolga a manomettere il braccialetto elettronico e così lei ne approfitterà per fuggire via presentandosi a casa di Ipek minacciandola di fargliela pagare per quanto fatto alla sorella Serra. A seguito del grande spavento, la figlia di Sezai avrà un aborto spontaneo.

Selin fugge dagli arresti domiciliari

La puntata del 31 ottobre riprenderà dal momento in cui Kadriye sarà andata a vivere a villa Dicleli su richiesta di Kahraman.

Mualla le confesserà che in realtà il piccolo Can non è suo nipote, visto che non è figlio di Behram come tutti credevano. Selin tornerà agli arresti domiciliari e riuscirà a convincere Tolga, ad hackerare il braccialetto elettronico con la scusa di poter andare a far visita alla tomba della sorella Serra. Appena Tolga riuscirà a disattivare il dispositivo, Selin ne approfitterà per fuggire.

Azra scoprirà che è Tarik il responsabile della rovina finanziaria della sua famiglia e, visto che lui si rifiuterà anche di coprire le spese della casa di cura dove è ricoverata sua madre, Azra chiederà aiuto a Guzide.

Selin aggredisce Ipek e l'accusa della morte di Serra

Ipek provocherà un caos mediatico nel momento in cui pubblicherà sui social un fotomontaggio che la ritrae al fianco di Oltan come se fossero una coppia sposata.

Questo manderà su tutte le furie Oltan e creerà nuove tensioni tra i due.

Selin, evasa dagli arresti domiciliari, si presenterà a casa di Ipek accusandola di aver assassinato la sorella Serra. Lo scontro tra le due donne sarà durissimo e Selin prima di andarsene, lancerà a Ipek anche una vera e propria maledizione che, poco dopo di avvererà. La figlia di Sezai, infatti, comincerà ad avvertire dei forti dolori al basso ventre e Neva deciderà di portarla in ospedale. Qui il medico non potrà far altro che dirle che ha avuto in aborto spontaneo.

Neva, senza pensarci troppo, chiamerà Tolga e lo informerà che Ipek ha perso il bambino di Oltan.

Il gran finale di Tradimento in onda a fine novembre

La serie tv con protagonista Vahide Percin si avvia verso le battute finali viste che ormai mancano davvero poche puntate alla conclusione della seconda e ultima stagione.

Ancora non vi è una data certa, ma è presumibile che l'ultima puntata di Tradimento possa andare in onda venerdì 28 novembre sempre in prima serata su Canale 5. Si conclude dopo un anno di messa in onda, una delle serie tv più amate dal pubblico italiano, che ha garantito a Mediaset, ogni settimana, un ascolto medio di 2 milioni di telespettatori e uno share tra il 14 ei 15%.