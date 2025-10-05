Le nuove anticipazioni di Tradimento annunciano sviluppi sorprendenti per la famiglia Yenersoy e le persone a loro vicine. Nella puntata che andrà in onda venerdì 10 ottobre alle 21:20 su Canale 5, Guzide inviterà a cena Tarik, umiliandolo pubblicamente. Nel frattempo, Umit vorrà dichiararsi a Yesim, ma quando la seguirà scoprirà che la donna frequenta Dundar. Kadriye, intanto, farà irruzione a casa di Mualla per rinfacciarle tutto il dolore che le ha causato in passato.

Guzide tende una trappola a Tarik

Tarik ha cercato in ogni modo di separare Guzide da Sezai, sperando di riconquistarla, ma senza successo.

Guzide, però, gli tenderà un tranello: lo inviterà a cena facendogli credere che si tratti di un tentativo di riavvicinamento familiare e coniugale. L’avvocato Yenersoy si presenterà ignaro, ma verrà messo alla berlina proprio durante la serata. Nel frattempo, emergeranno nuove rivelazioni su Dundar. Nell’ultimo episodio già trasmesso sul piccolo schermo, Cemile, l’ostetrica che ha assistito alla nascita del presunto figlio di Guzide, ha dichiarato che non è possibile che l’imprenditore sia biologicamente legato agli Yenersoy. Guzide, pertanto, inizierà a dubitare della sua maternità, mentre Ozan prenderà l’iniziativa e aiuterà la madre a chiarire la verità, prelevando un campione del DNA di Dundar per ripetere il test.

Umit scopre che Yesim frequenta Dundar

Nel frattempo, Umit soffrirà profondamente: proprio quando sarà pronto a confessare i suoi sentimenti a Yesim, la seguirà e scoprirà che lei ha una relazione con Dundar. Parallelamente, Azra porterà avanti il suo piano per arricchirsi, ricattando nuovamente lo zio. Tarik, che inizialmente aveva promesso un appartamento alla nipote in cambio del video compromettente su Ipek, questa volta si convincerà a cederle la casa in cambio di un filmato che ritrae Yesim in veste di escort. Tuttavia, Oltan riuscirà a cancellare il video in tempo. Proseguiranno anche le delicate vicende legate alle origini di Kahraman. L’uomo scoprirà nuovi dettagli sul passato della madre.

Kadriye, furiosa, irromperà a casa di Mualla e le rinfaccerà tutto il male che le ha fatto, impedendole per anni di vedere suo figlio.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Dundar ha invitato Yesim a cena

Nelle puntate precedenti di Tradimento andate in onda su Canale 5, Zeynep ha incoraggiato Umit a dichiararsi a Yesim. Il fratello di Guzide ha quindi invitato la donna a cena, ma lei ha preferito uscire con Dundar, con cui è nata subito una forte sintonia. Intanto, Oylum è tornata alla villa di Mualla insieme al marito Kahraman, mentre Tarik ha scoperto che Ipek ha ucciso Serra spingendola giù dalle scale. In possesso del filmato dell’omicidio, Tarik si è presentato da Sezai per ricattarlo.