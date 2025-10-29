Gli spoiler del nuovo appuntamento di Tradimento previsto per venerdì 31 ottobre in prima serata su Canale 5 raccontano che Oltan non prenderà bene la decisione di Ipek di rendere pubblico il loro matrimonio. Azra, intanto, correrà da Guzide quando capirà che Tarik rifiuta di pagare la clinica dov'è ricoverata sua madre.

Oltan furioso con Ipek per aver reso noto le loro nozze

Guzide sospetterà che Tarik avesse scambiato suo figlio con qualcun'altro dopo aver scoperto che i quattro "candidati" non sono compatibili con il suo Dna. Taner, a questo punto, deciderà di aiutare la protagonista a trovare il suo primo figlio.

Sezai, invece, scriverà una lettera d'addio a Guzide, mentre Mualla dirà a Oylum e Kahraman che il piccolo Can ha detto la parola "papà" per la prima volta. Allo stesso tempo, la donna dimostrerà di non sopportare la presenza di Kadriye in casa sua. Nonostante questo, Mualla informerà la domestica Celal di volere che sia Kahraman a cacciare la sua vera madre dalla tenuta.

Successivamente Yesim eviterà di avere un confronto con Dundar, che se la prenderà con Tarik. Il giovane politico ordinerà all'avvocato di cancellare un video compromettente.

Umit, nel frattempo, tornerà a casa completamente ubriaco, consapevole di non poter avere una storia con Yesim.

Ipek, intanto, renderà noto sui social le sue finte nozze con Oltan, che andrà su tutte le furie.

Azra chiede aiuto a Guzide per sua madre

Selin verrà messa agli arresti domiciliari dopo aver passato alcuni mesi in carcere per aver sparato a Tolga. La donna un giorno riuscirà a togliersi il braccialetto elettronico grazie all'aiuto del marito per recarsi al cimitero per piangere sulla tomba della sorella Serra. Selin approfitterà di questo momento per raggiungere casa di Ipek dove nascerà un violento alterco. Al termine di esso, la moglie di Oltan accuserà dei dolori al basso ventre, che metteranno a rischio la sua gravidanza.

Intanto Azra scoprirà che Tarik ha rovinato i suoi genitori e che suo zio rifiuta di pagare la mensilità della clinica dov'è ricoverata sua mamma. Azra sarà e disperata chiederà aiuto a Guzide, che coprirà le mensilità arretrate.

Alla fine, la giovane porgerà le scuse alla ex giudice per averla accusata ingiustamente in passato.

Selin ha scoperto che Ipek ha ucciso Serra

Intanto, negli ultimi episodi della serie tv turca che sono stati trasmessi a fine mese in televisione, Oltan ha deciso di onorare i suoi impegni e sposare Ipek, riconoscendo il bambino in arrivo. Il padre di Tolga ha comunque informato la moglie che non l'avrebbe mai amata. Ipek è rimasta nuovamente da sola, intrappolata in un matrimonio senza sentimento. Allo stesso tempo, Azra è andata a trovare Selin, alla quale ha detto che è stata Ipek a far cadere Serra dalle scale, provocandone la morte.