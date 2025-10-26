Le anticipazioni di Tradimento annunciano un diabolico piano da parte di una delle protagoniste della soap turca. Nella puntata in onda venerdì 31 ottobre alle 21:20 su Canale 5, Selin ingannerà Tolga dicendogli di voler andare al cimitero, ma in realtà si recherà da Ipek. Quest’ultima, a causa sua, subirà un aborto spontaneo. Nel frattempo, Umit affogherà i suoi dispiaceri nell’alcol e tornerà a casa ubriaco, mentre Azra chiederà aiuto a Guzide dopo gli ultimi sgarri subiti da Tarik.

Ipek abortisce per colpa di Selin

Ipek pubblicherà un fotomontaggio sui social insieme a Oltan per celebrare il recente matrimonio, ma l’imprenditore non prenderà bene il gesto della moglie.

È bene ricordare, infatti, che il padre di Tolga è convolato a nozze con la figlia di Sezai soltanto per un debito morale nei confronti del padre della ragazza. Selin, intanto, tornerà a casa ma resterà agli arresti domiciliari. Tolga riceverà da lei una richiesta alquanto insolita: dovrà manomettere il suo braccialetto elettronico. Selin sarà convincente con il marito, al quale mentirà dicendo di voler andare al cimitero a trovare la sorella Serra, recentemente deceduta. In realtà, Selin fuggirà e si recherà a casa di Ipek, che come già emerso negli episodi precedenti, è l’assassina di Serra. Una volta giunta dalla figlia di Sezai, la situazione degenererà tra minacce e tensioni, fino a un tragico epilogo: Ipek, a causa della furia di Selin, subirà un aborto spontaneo e perderà il figlio che aspettava da Oltan.

Azra scopre che Tarik ha rovinato la sua famiglia

Nel frattempo, verranno affrontate le ennesime malefatte compiute da Tarik. Guzide inizierà a sospettare che il suo ex marito sia il responsabile dello scambio del loro figlio avvenuto alla nascita. Taner, quindi, avvierà un’indagine per fare luce su quanto accaduto decenni prima in ospedale. Mentre Sezai scriverà una lettera di addio a Guzide, Mualla informerà Oylum e Kahraman che Can ha pronunciato la sua prima parola. Dundar, invece, cercherà di ricucire il rapporto con Yesim, ma senza successo. Umit, intanto, tornerà a casa ubriaco, sconvolto dalla cocente delusione amorosa per non essere stato ricambiato da Yesim. Spazio anche alle vicende di Azra, che scoprirà finalmente chi è il responsabile della rovina della sua famiglia: suo zio Tarik.

Quest’ultimo si rifiuterà di pagare la retta della casa di cura dove è ricoverata sua madre e, trovandosi in difficoltà, Azra si rivolgerà disperata a Guzide. La zia acquisita della ragazza si offrirà di coprire le mensilità arretrate e Azra, pentita, le chiederà scusa per averla accusata ingiustamente in passato, ritenendola responsabile della tragedia che ha colpito la sua famiglia. A casa di Mualla, inoltre, ci sarà un acceso confronto tra Kahraman e Kadriye, che porterà il marito di Oylum a cacciare via sua madre. Kahraman mostrerà a Kadriye una voglia identica a quella di Sezai e l’ex ballerina rimarrà sconvolta, poiché ha sempre creduto che fosse Tahir il padre di suo figlio e non Sezai.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Kahraman ha scoperto che Sezai è suo padre

Nelle precedenti puntate di Tradimento andate in onda su Canale 5, Sezai ha scritto una lettera a Guzide, lasciandola appesa alla porta di casa, ma Tarik l’ha intercettata e strappata. In seguito, l’avvocato ha fatto i bagagli, decidendo di lasciare l’hotel. Poco prima della sua partenza, Kahraman si è accorto di quanto stava accadendo nell’albergo ed è andato nella stanza di Sezai in cerca di chiarimenti. Una volta faccia a faccia con l’ex marito di Guzide, Kahraman è rimasto sconvolto nel vedere che il padre di Ipek ha la sua stessa voglia sulla spalla. Quel dettaglio, unito alla consapevolezza del legame che in passato ha unito sua madre e Sezai, ha reso chiaro al ragazzo di trovarsi di fronte al suo vero padre.