Venerdì 17 ottobre andrà in onda una nuova puntata della dizi turca Tradimento, giunta ormai agli episodi finali . Dalle anticipazioni della trama Umit (Cem Surgit) scoprirà che l’uomo con cui Yesim (Asena Girisken) ha una relazione è Dundar (Emin Gunenc). Inoltre si festeggerà il compleanno di Kahraman.

Una scoperta che sconvolge Umit

Sconvolto dalla notizia e incapace di accettarla, dopo averli visti entrare insieme in un hotel, Umit decide di telefonare a Tarik (Mustafa Ugurlu) per informarlo dell’accaduto. Nel frattempo, Guzide (Vahide Percin), Ozan (Yusuf Cim) e Zeynep (Feyza Sevil Gungor) discutono delle dichiarazioni della donna che sostiene di essere stata l’ostetrica al momento della nascita di Dundar: secondo lei, infatti, il ragazzo non sarebbe il vero figlio di Guzide.

La festa di compleanno di Kahraman nei nuovi episodi

Poco dopo, Umit confessa a Guzide di essersi innamorato di Yesim e di aver rivelato a Tarik la relazione segreta tra lei e Dundar. Intanto, nella casa di Mualla (Nursel Kose) l’atmosfera è allegra: Mualla e Oylum stanno organizzando una festa di compleanno per Kahraman (Berkay Ates). Durante la serata, arriva inaspettatamente un’ospite speciale, Kadriye (Yesim Salkim). Con grande emozione, Kahraman la presenta a tutti, rivelando che è lei la sua vera madre.

Il successo di Tradimento: perché la serie turca ha conquistato il pubblico italiano

Negli ultimi mesi la serie turca Tradimento (Aldatmak in originale) ha ottenuto un posto di rilievo nel palinsesto italiano, affermandosi nei daytime e conquistando spettatori anche in prima serata.

Il suo successo non è un caso: diversi elementi ne hanno favorito la diffusione e il coinvolgimento emotivo, riuscendo a soddisfare gusti e attese diverse.

Tradimento è arrivata in Italia il 1° dicembre 2024 su Canale 5, diventando rapidamente una delle serie straniere più viste. Nei primi episodi, la serie ha raccolto circa 2,3 milioni di spettatori con share intorno al 13-14% nelle fasce di prima serata. Anche nel daytime la media è rimasta solida, con oltre 2 milioni di spettatori quotidiani per gli episodi pomeridiani.

A determinare il successo, la combinazione fra un intreccio ricco di colpi di scena e personaggi con dimensione complessa come la protagonista Guzide, giudice di famiglia: figura di autorità, ma con vulnerabilità e segreti che la rendono umana e vicina al pubblico.