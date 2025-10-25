Le anticipazioni di Tradimento relative alla puntata in onda venerdì 31 ottobre in prima serata su Canale 5, rivelano che Oltan si infurierà con Ipek dopo che la donna pubblicherà sui social, senza il suo consenso, un fotomontaggio per festeggiare il loro matrimonio.

Yesim rifiuta di vedere Dundar

Guzide dubiterà che Tarik abbia scambiato il loro figlio biologico con un altro bambino. Taner darà il via ad alcune ricerche che andranno in questa direzione. Mentre Sezai scriverà una struggente lettera d'addio per Guzide, Mualla dirà a Oylum e Kahraman che la prima parola di Can è stata "papà".

Poi la donna rivelerà a Celal che, per paura di perdere il nipote, resterà paziente con Kadriye, in attesa che sia proprio Kahraman a cacciarla da casa.

Mentre Umit, disperato per il rifiuto di Yesim, rientrerà a casa ubriaco, Oltan sarà furioso con Ipek: senza informarlo, ha pubblicato sui social una foto falsa per celebrare le loro nozze. Dundar, invece, cercherà di chiarirsi con Yesim, ma quest'ultima lo allontanerà. Dundar darà la colpa di questa freddezza a Tarik, chiedendogli di cancellare il video che mette Yesim in cattiva luce.

Ipek ha un aborto spontaneo

Mualla dirà a Kadriye che Can non è davvero suo nipote perché figlio di Behram, e non di Kahraman. Intanto, Selin otterrà gli arresti domiciliari e convincerà Tolga a mettere fuori uso il suo braccialetto elettronico per permetterle di recarsi al cimitero sulla tomba della sorella.

Approfittando della libertà, Selin andrà da Ipek e la minaccerà. Quest'ultima, scioccata, avrà un aborto spontaneo.

Azra scoprirà che Tarik ha rovinato la sua famiglia, oltre a non pagare più le rette della casa di cura della madre. La giovane chiederà aiuto a Guzide, che pagherà le rette della madre malata. Azra poi chiederà scusa a Guzide per averla accusata per anni di colpe non sue.

Infine, Kadriye verrà cacciata da casa dal figlio Kahraman. Quest'ultimo, accorgendosi di avere una voglia uguale a Sezai, chiederà alla madre se sia lui il suo vero padre. Kadriye sarà sconvolta, perché solo allora si renderà conto che in effetti l'uomo potrebbe essere il padre di Kahraman.

Riassunto della precedente puntata

Nella precedente puntata andata in onda il 24 ottobre, Sezai ha spinto Oltan a sposare Ipek per rimediare alla sua gravidanza. Azra, in visita all'ospedale psichiatrico, ha rivelato a Selin che a provocare la morte della sorella è stata Ipek.

Yesim ha riabbracciato la piccola Oyku, la quale ha scoperto che il padre le aveva mentito circa l'abbandono della madre. Kahraman ha portato sua madre Kadriye a vivere in casa sua sotto lo stesso tetto di Mualla. L'arrivo della donna ha provocato tensioni anche all'interno del matrimonio tra Oylum e Kahraman, visto che la presenza della donna potrebbe infastidire anche Guzide. Infine, quest'ultima ha comunicato alla famiglia che Dundar non è suo figlio.