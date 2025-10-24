Nel finale di Tradimento, Yesim perderà la vita a causa di un incidente. Oylum invece sarà in attesa del secondo figlio, ma questa volta il padre sarà Kahraman.

Ipek uccide Tolga, Zeynep apprende del decesso di Yesim

Dopo essere stata denunciata da suo padre Sezai per l’omicidio di Serra, Ipek minaccerà il marito Oltan. Appena quest’ultimo dirà a Ipek di non averla mai amata, suo figlio Tolga entrerà nel suo ufficio e morirà nel tentativo di proteggerlo. In particolare, Ipek sparerà un colpo di pistola contro Tolga per errore, durante il violento confronto con Oltan.

Dopo il decesso di Tolga, oltre a Ipek, anche Tarik finirà in prigione, appena Guzide lo denuncerà grazie a Yesim per l’uccisione di un suo socio d’affari.

A proposito di Yesim, si sentirà in colpa per aver ucciso l’amica Burcu in passato. A quel punto, Yesim manifesterà l’intenzione di costituirsi, ma prima chiederà perdono a Guzide per tutto il male che le ha fatto e le dirà anche di prendersi cura di sua figlia Oyku, qualora le dovesse accadere qualcosa. Tuttavia, Yesim non riuscirà a recarsi in commissariato. Nello specifico, dopo qualche ora, Zeynep apprenderà della morte di Yesim, avvenuta alla stazione ferroviaria a causa di un incidente. Sia Ozan e Umit rimarranno sconvolti, appena verranno a conoscenza del decesso di Yesim.

Guzide invece manterrà la promessa fatta all’ormai defunta Yesim, visto che non abbandonerà la piccola Oyku.

Il piccolo Can festeggia il suo secondo compleanno, Oltan assume Selin

In seguito, ci sarà un salto temporale che porterà tanti cambiamenti. In occasione del secondo compleanno del piccolo Can, Ozan, Umit e il resto della famiglia si riuniranno alla villa di Guzide e Sezai. Nel corso della festa a cui prenderanno parte anche Mualla e Ilknur, si scoprirà che Oylum aspetta un figlio dal marito Kahraman. Prima di partecipare all’evento, Oltan farà visita alla nuora Selin nella clinica in cui si troverà per sua scelta per superare la morte del marito Tolga, e la convincerà a lavorare nella sua azienda.

Infine, tutti i presenti faranno una foto di famiglia, e Oylum renderà partecipe anche la defunta Yesim, tenendo tra le mani un suo ritratto.

Riepilogo sulla riconciliazione tra Yesim e Guzide

Dopo essere state nemiche, Yesim e Guzide si sono lasciate alle spalle i loro conflitti. Tutto è cominciato, quando Yesim ha chiesto scusa pubblicamente a Guzide. In seguito, quest’ultima si è scagliata contro l’ex marito Tarik, appena ha scoperto che sua nipote Azra l’ha infangata in un articolo. Poi Guzide si è alleata con Yesim, aiutandola a stipulare un accordo prematrimoniale vantaggioso e ha deciso di essere la sua testimone.