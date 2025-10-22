Le trame delle puntate finali di Tradimento, in programma prossimamente su Canale 5, raccontano che Guzide apprenderà che il suo figlio biologico è morto a causa di alcune malformazioni alla nascita. La protagonista si recherà al cimitero dove chiederà perdono a Murat per non essere stata al suo fianco.

Guzide scopre che il suo vero figlio è deceduto

Tutto inizierà quando Guzide cercherà di parlare nuovamente con l'ostetrica che ha fatto nascere Dundar: è stato appurato, tramite il test del DNA, che Dundar non è suo figlio. Tarik giungerà a casa della protagonista dove lascerà morire l'infermiera colpita da un attacco di cuore.

Guzide scoprirà che i dottori, il giorno in cui erano nati Oylum e suo figlio, erano due. Guzide verrà a conoscenza che uno di loro è deceduto mentre l'altro è affetto da Alzheimer. Il medico rivelerà a Guzide che Oylum è la figlia di una sua relazione clandestina che ha ceduto a Tarik in cambio di denaro poiché sua moglie si era rifiutata di occuparsene.

Guzide chiede perdono a Murat recandosi sulla sua tomba

Il colpo di scena non tarderà ad arrivare: l'uomo informerà Guzide che Tarik si era rifiutato di prendersi cura del suo vero figlio poiché nato con una serie di malformazioni. La protagonista capirà di aver sposato un uomo privo di scrupoli e di moralità. L'avvocato negherà ogni suo coinvolgimento per scappare dall'incontro con Guzide.

Quest'ultima riuscirà però a rintracciare il nascondiglio di Tarik, sguinzagliandogli contro gli uomini di Mualla.

L'uomo confiderà all'ex moglie che il loro figlio è deceduto da diverso tempo. Il pubblico di Tradimento capirà che Murat era deceduto a causa di una meningite che poteva essere curata solo se Tarik avesse procurato i soldi necessari per acquistare i medicinali. Guzide correrà sulla tomba del figlio per chiedergli perdono per non essersi presa cura di lui. Mualla e Tarik assisteranno ad una scena straziante dove la protagonista prometterà a Murat che si rivedranno in paradiso dove finalmente potranno riabbracciarsi.

Kadriye si è recata a sorpresa al compleanno di Kahraman a casa di Mualla

Nel frattempo, nella scorsa puntata di Tradimento andata in onda il 17 ottobre su Canale 5, Umit ha scoperto che Dundar si è visto con Yesim. Il chimico ha telefonato a Tarik per avvisarlo dell'incontro. L'avvocato ha chiesto a sua moglie di mandare via Ilknur dalla loro tenuta. Ma Yesim, non solo non ha ascoltato la richiesta del marito, ma gli ha chiesto un assegno di 7 milioni per comprare un ristorante con Umit.

A casa di Mualla è stato festeggiato il compleanno di Kahraman. Per l'occasione, la signora Decleli e Oylum hanno invitati i parenti di Diyarbakir ed a sorpresa è arrivata anche Kadriye.