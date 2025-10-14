Le trame delle puntate turche di Tradimento in programma prossimamente su Canale 5 raccontano che Oznur consegnerà il telefono di Oylum ad Oltan che scoprirà così la verità sulla paternità del piccolo Can. L'imprenditore apprenderà che Tolga è il padre del bambino della ballerina e non Behram come aveva sempre pensato.

Oltan scopre che il piccolo Can è il figlio di Tolga

Oylum entrerà nel panico quando scoprirà di aver smarrito il cellulare. Kahraman inviterà sua moglie a stare tranquilla perché può sempre comprarne uno nuovo. L'uomo sarà all'oscuro che all'interno della memoria del telefono ci sono dei video usati da Oylum per ricattare la suocera Mualla, dove svelava che il piccolo Can era figlio di Tolga e non del defunto Behram.

La ballerina temerà che il cellulare possa cadere in mani sbagliate e rendere pubblico tale segreto.

Oznur troverà il dispositivo di Oylum. La domestica di Mualla si recherà nell'ufficio di Oltan per mostrargli il video dove la ballerina confessa che Tolga è il vero padre di Can. Oznur non chiederà all'uomo dei soldi ma rivelerà di averlo fatto solo per senso di giustizia.

Oltan domanda delucidazioni ad Oylum

Dagli spoiler di Tradimento si apprende che Oltan chiederà una spiegazione ad Oylum, non riuscendo a capire perché non abbia detto prima la verità sulla paternità del bambino. La ballerina rivelerà che inizialmente credeva che Behram fosse il vero padre di Can. La donna inoltre dirà di non averne mai parlato con Tolga per via dei continui problemi con Selin e del suo matrimonio felice con Kahraman, ormai diventato un padre per il piccolo Can.

Oltan si dimostra comprensivo nei confronti dell'ex nuora, mantenendo il massimo riserbo sulla faccenda. L'imprenditore e Oylum stringeranno un patto del silenzio fin quando non ci sarà un colpo di scena.

Tarik ha detto ad Azra che non le avrebbe acquistato la casa come promesso

Nel contempo, negli ultimi appuntamenti di Tradimento andati in onda ad ottobre su Canale 5, l'ostetrica ha rivelato a Guzide (Vanide Percin) di essere sicura che Dundar non è suo figlio dopo averlo visto partorire dalla vera madre in ospedale. La giudice ha deciso di prelevare un altro campione di Dna per sottoporlo a delle analisi. Ozan, intanto, si è informato sulla scomparsa del padre di Dundar, scoprendo che è morto carbonizzato in un incendio.

Tarik, invece, ha informato Azra che non le avrebbe acquistato la casa come promesso mentre Sezai non ha più protetto sua figlia Ipek, costringendola a costituirsi per la morte di Serra. La ragazza non ha ascoltato la richiesta di suo padre, rivelandogli di essere in attesa di un figlio da Oltan. La rivelazione ha lasciato senza parole l'avvocato.