Nel corso delle puntate di Tradimento, in onda prossimamente in prima serata su Canale 5, Yesim proverà rimorsi di coscienza per aver provocato la morte di Burcu. La donna affiderà sua figlia Oyku alle cure di Guzide (Vahide Percin), decisa a recarsi in commissariato per costituirsi per il delitto.

Yesim prova dei sensi di colpa per la morte di Burcu

Yesim concentrerà le forze soltanto sulla piccola Oyku, dopo la fine della relazione con Dundar. Inizierà, però, ad accusare dei rimorsi di coscienza per il delitto che ha commesso ai danni della sua amica Burcu.

Quest'ultima inizierà a tormentarla nei sogni quando Tarik verrà arrestato per la morte di un suo socio.

Intanto, il figlio di Burcu rilascerà un'intervista in televisione dove ammetterà di soffrire moltissimo per l'assenza della madre. Il ragazzo sottolineerà che la scomparsa della vittima non è stata accidentale. La dichiarazione farà piombare Yesim nell'ansia più totale. La donna si confiderà con Guzide, alla quale chiederà perdono per tutto quello che ha fatto a lei e alla sua famiglia.

Yesim chiede a Guzide di prendersi cura di Oyku

Yesim chiederà a Guzide di prendersi cura di Oyku qualora dovesse succederle qualcosa di grave. Guzide accoglierà senza esitare la richiesta della donna, poiché considera la bambina come fosse sua figlia.

Yesim farà presente a Oyku che con molta probabilità dovrà partire per un lungo viaggio all'estero e per questo sarà costretta a lasciarla alle cure di Guzide insieme a Umit e Ozan. In realtà, la donna starà pensando di costituirsi per l'omicidio di Burcu per pagare il suo debito con la giustizia.

Kahraman ha rivelato a tutti che Tahir è il suo vero papà

Nell'ultima puntata di Tradimento andata in onda il 17 ottobre, Umit ha avvertito Tarik che Yesim ha incontrato Dundar. Allo stesso tempo, l'avvocato ha chiesto alla moglie di mandare via Ilknur, che nel frattempo è tornata ad abitare da loro. Yesim ha chiesto al marito 7 milioni e mezzo di lire per rilevare un ristorante con Umit.

A casa di Mualla, invece, Kadriye ha partecipato al compleanno di Kahraman, che l'ha presentata a tutti come la sua vera madre.

L'uomo ha annunciato che Tahir è il suo vero papà.

Sezai, intanto, si è recato a prendere Ipek per portarla alla polizia dopo la scoperta che ha posto fine alla vita di Serra, facendola cadere dalle scale. La donna ha evitato l'arresto quando ha informato suo padre di essere incinta.

Infine, Guzide, Ozan e Zeynep hanno discusso sulle affermazioni dell'ostetrica che ha assistito alla nascita di Dundar: ha dichiarato che Dundar non è figlio di Guzide.