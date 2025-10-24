Nel corso delle puntate finali di Tradimento in programma prossimamente su Canale 5, Yesim affiderà sua figlia Oyku a Guzide prima di recarsi in commissariato per costituirsi come l'assassina di Burcu. Durante il tragitto, la donna perderà la vita dopo essere stata investita da un'auto nei pressi della stazione dei treni.

Yesim affida sua figlia Oyku alle cure di Guzide

Tutto inizierà quando Tarik verrà arrestato per aver ucciso il suo socio. Il pubblico scoprirà che è stata Yesim a fornire le prove per incastrare l'ex marito. La donna comincerà però a provare dei rimorsi di coscienza poiché anche lei aveva commesso in passato un omicidio.

Yesim ripenserà al giorno in cui aveva gettato Burcu sotto un treno per poi rifarsi una vita come imprenditrice al fianco di Umit. La donna penserà di costituirsi alla polizia ma prima di farlo cercherà un ultimo confronto con Guzide. Yesim chiederà perdono per tutto il male che ha fatto alla protagonista, pregandola di prendersi cura di Oyku qualora le accadesse qualcosa di brutto. Guzide prometterà alla donna che non abbandonerà la bambina, poiché la considera come sua figlia.

Zeynep scopre che Yesim ha perso la vita investita alla stazione

Dagli spoiler sul finale di Tradimento si apprende che Yesim tirerà un sospiro di sollievo per poi dirigersi verso il commissariato. Nel frattempo, Zeynep leggerà sul proprio tablet la notizia della morte della donna, avvenuta in un incidente stradale nei pressi della stazione ferroviaria.

La domestica informerà immediatamente Ozan e Umit che rimarranno sconvolti dalla morte di Yesim. In questo modo, Oyku rimarrà priva di padre e madre, che verrà investita nei pressi della stazione. Sarà in questa circostanza che Guzide prenderà carico della bambina.

Yesim ha rifiutato la richiesta di Tarik di cacciare Ilknur dalla loro tenuta

Nel frattempo, nelle ultime puntate di Tradimento andate in onda in questo mese su Canale 5, Tarik ha scoperto che Ilknur è tornata a stare a casa loro e per questo ha chiesto a Yesim di mandarla via. La donna ha rifiutato di eseguire l'ordine, chiedendo a suo marito di darle un assegno di 7 milioni di lire turche per potersi comprare un ristorante insieme a Umit.

Mualla e Oylum, invece, hanno organizzato la festa di compleanno per Kahraman invitando tutti i parenti. A sorpresa è giunta anche Kadriye. Il festeggiato ha presentato la donna come sua madre biologica mentre Tahir come suo papà.

Sezai, intanto, è andato a casa di Ipek per portarla alla polizia dopo aver scoperto che ha posto fine alla vita di Serra, gettandola giù dalle scale. La ragazza ha implorato il padre di avere pietà di lei in quanto incinta di Oltan.