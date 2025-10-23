Le anticipazioni di Uomini e Donne annunciano una presa di posizione decisa da parte della conduttrice nei confronti di due protagonisti del parterre over. Secondo quanto riportato da Lorenzo Pugnaloni sul suo sito, durante la registrazione di lunedì 20 ottobre, Maria De Filippi ha sbottato contro Cinzia e Rocco. La padrona di casa, infatti, nelle prossime puntate in onda su Canale 5, si infurierà al punto da non voler più che le loro vicende vengano trattate al centro dello studio. Non mancheranno inoltre le storie sentimentali di altri protagonisti del parterre over e del tronista Flavio.

Maria De Filippi perde la pazienza con Cinzia e Rocco

Mario Lenti sarà ancora alle prese con la sua frequentazione con Cinzia, come già visto nelle puntate andate in onda sul piccolo schermo. Tuttavia, la conoscenza verrà interrotta dal cavaliere pugliese, che deciderà di mettere un punto definitivo alla relazione. Dal canto suo, Cinzia rivelerà di essere uscita anche con Paolo, ma nella sua vita sentimentale ci sarà un ulteriore colpo di scena.

Rocco, infatti, si rifarà vivo e, dopo varie discussioni con Cinzia, la situazione entrerà in una fase di stallo: i due protagonisti del parterre over non saranno chiari sulle loro intenzioni e sull’eventualità di proseguire o meno la frequentazione. Maria De Filippi, quindi, perderà la pazienza con Rocco e Cinzia, affermando di non volerli più al centro dello studio.

Magda litiga con Sebastiano, Sabrina torna a Uomini e Donne

Nel frattempo, ci sarà spazio anche per Magda e Sebastiano, che avranno una discussione quando il cavaliere siciliano deciderà di far scendere una nuova signora arrivata in studio per conoscerlo.

Ci sarà inoltre un ritorno inaspettato a Uomini e Donne: Sabrina Zago tornerà nel parterre over. La dama emiliana, infatti, era recentemente uscita dal dating show di Maria De Filippi insieme a Nicola, ma le cose tra loro non sono andate per il verso giusto. Sabrina, quindi, cercherà nuovamente l’amore in televisione. Il tronista Flavio Ubirti, invece, compirà un passo importante nella sua conoscenza con Martina: i due ragazzi si scambieranno il loro primo bacio.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Gemma ha pianto per Mario

Nelle precedenti puntate di Uomini e Donne, andate in onda su Canale 5, Gemma ha versato lacrime per Mario dopo aver scoperto che lui desidera mantenere soltanto un rapporto di amicizia con lei. Nel frattempo, il signor Lenti ha iniziato a conoscere altre dame del parterre over, tra cui Cinzia e Isabella. Quest’ultima ha interrotto la frequentazione con Christian dopo un mese di conoscenza, dando vita a una discussione in studio.

Spazio anche alle vicende di Sara, che da corteggiatrice di Flavio è diventata tronista. A tal proposito Marco, pretendente di Cristiana, ha dichiarato di voler corteggiare Sara, e tra i due è nata una simpatia fin dalla prima uscita.