Lunedì 13 ottobre si sono svolte le riprese delle nuove puntate di Uomini e Donne, che andranno in onda prossimamente su Canale 5. Come di consueto, le anticipazioni sulla registrazione sono state diffuse da Lorenzo Pugnaloni, che sul suo sito ha raccontato quanto accaduto nello studio del dating show. Cinzia è stata protagonista di un confronto al centro dello studio insieme a Enrico e Mario. Quest’ultimo ha accusato la dama di essersi accordata con Enrico, sollevando dubbi sulla sincerità della loro conoscenza. Nel frattempo, Maria De Filippi ha espresso perplessità riguardo alle affermazioni di Mario Lenti, sottolineando alcune incongruenze nel suo comportamento.

Maria De Filippi non comprende il comportamento di Mario Lenti

Cinzia Paolini è stata protagonista di un acceso confronto al centro dello studio, dove gli animi si sono scaldati. La dama si è trovata faccia a faccia con Mario ed Enrico, entrambi coinvolti in una conoscenza con lei. Tuttavia, il cavaliere pugliese ha mosso delle accuse nei confronti di Cinzia, sostenendo che si fosse accordata con Enrico. Nonostante le parole pronunciate, Mario ha dichiarato di voler continuare a frequentare Cinzia. Questa evidente contraddizione tra ciò che ha detto e ciò che ha fatto ha suscitato perplessità tra i presenti in studio, compresa Maria De Filippi. La conduttrice ha infatti sollevato un’obiezione, sottolineando quanto sia strano che, dopo aver accusato una donna di qualcosa di grave, si decida comunque di uscire con lei la sera stessa.

Federico tiene una signora arrivata per conoscerlo

Nel frattempo, ci sono stati aggiornamenti anche sulle frequentazioni di Roberto, che è uscito con Rosanna e Gloria. Il cavaliere ha scelto di proseguire la conoscenza con Gloria, interrompendo quella con la dama siciliana. Per quanto riguarda Federico Mastrostefano, sono arrivate in studio due nuove dame interessate a conoscerlo, ma lui ha deciso di continuare con una sola di loro. Sul fronte del trono di Cristiana, non è mancato il colpo di scena: Jakub ha scelto di autoeliminarsi.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Guido e Federica continuano la frequentazione

Nelle ultime puntate di Uomini e Donne andate in onda su Canale 5, Mario ha mostrato un certo turbamento nel vedere Gemma visibilmente emozionata per lui.

Per chiarire la situazione, ha accettato di incontrarla fuori dal programma, sottolineando però che si trattava di un appuntamento amichevole. In seguito, in studio, ha ammesso di aver capito che Gemma non è la donna che desidera al suo fianco. Nel frattempo, Magda ha continuato il suo percorso nel parterre over, portando avanti una frequentazione con Mario. Tuttavia, ha scelto di uscire una sera con Sebastiano, con cui è scattato un bacio. In studio, i due hanno espresso la volontà di rivedersi anche la sera successiva. Guido, invece, ha voltato pagina dopo la fine della relazione con Gloria, decidendo di concentrarsi esclusivamente su Federica, che a sua volta ha scelto di approfondire la conoscenza con il cavaliere toscano. Spazio anche al trono classico, dove Cristiana e Flavio sono stati protagonisti di nuove esterne con i rispettivi corteggiatori.