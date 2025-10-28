Secondo le anticipazioni di Fanpage delle puntate di Uomini e donne, registrate il 28 ottobre e previste nel corso del mese di novembre su Canale 5, si assisterà a un atteso confronto tra Gianmarco Steri, Cristina Ferrara e Ciro Solimeno.

I tre hanno avuto modo di parlare in studio dopo che è venuta fuori la notizia della relazione tra Martina De Ioannon e Gianmarco, avvistati in più occasioni insieme a diversi eventi in giro per Roma.

La reazione di Ciro non è stata delle migliori: ha puntato il dito contro la sua ex fidanzata mentre Gianmarco si è ritrovato ad affrontare a sua volta la sua ex Cristina, conosciuta proprio in trasmissione.

Martina non si presenta in studio: anticipazioni Uomini e donne novembre

La nuova registrazione del talk show dei sentimenti di Maria De Filippi ha visto Gianmarco Steri al centro dell'attenzione, dopo che in questi giorni si è diffusa la notizia della sua frequentazione con Martina.

Il ragazzo ha confermato che i due hanno scelto di conoscersi meglio e iniziare a frequentarsi dopo che, ai tempi del trono, Martina lo aveva rifiutato alla scelta finale per viversi la sua storia d'amore con Ciro.

Proprio l'ex pretendente di Martina l'ha accusata di essere stata falsa e bugiarda nei suoi confronti, perché ha negato diverse cose che poi sono uscite a galla.

Tuttavia, Martina non si è presentata al confronto: non ha accettato l'invito della redazione.

Gianmarco Steri affronta la sua ex Cristina

Le anticipazioni delle prossime puntate di Uomini e donne, inoltre, rivelano che Gianmarco ha avuto modo di rivedere e affrontare anche la sua ex Cristina, che si è scagliata duramente contro il ragazzo.

Cristina ha dato del ragazzino a Gianmarco per il modo in cui si è comportato con lei, aggiungendo che durante la loro frequentazione, fuori dallo studio di U&D, avrebbe pensato solo a organizzare serate, quasi come se lei fosse completamente inesistente.

Gianmarco ha sottolineato più volte che questa non sarebbe la realtà dei fatti, ma, al tempo stesso, ha ammesso di non voler svelare dettagli o parlare male della sua ex Cristina.

Maria De Filippi domina gli ascolti pomeridiani con U&D

In attesa di queste nuove puntate di U&D, l'appuntamento con il talk show dei sentimenti continua a essere leader degli ascolti pomeridiani.

La trasmissione di Canale 5 appassiona una media di oltre 2,2 milioni di spettatori al giorno pari a uno share che oscilla tra il 22 e il 24%, con punte di oltre 2,6 milioni durante la messa in onda degli appuntamenti dedicati al trono over.