Le anticipazioni di Uomini e Donne annunciano l’uscita di scena di due protagonisti. Nella registrazione avvenuta martedì 7 ottobre, e secondo quanto riportato da Lorenzo Pugnaloni sul suo sito, nelle prossime puntate in onda su Canale 5, Sabrina e Nicola lasceranno il programma insieme, mentre Agnese continuerà a pensare a Federico. Spazio anche alla frequentazione tra Magda e Sebastiano, con un passo importante nella loro conoscenza: la dama si recherà in Sicilia per incontrare il cavaliere.

Maria De Filippi convince Nicola a lasciare Uomini e Donne con Sabrina

Sabrina Zago troverà l’amore a Uomini e Donne e lascerà il dating show insieme a Nicola, dopo poche settimane di frequentazione. Come già mostrato sul piccolo schermo, Sabrina è rimasta particolarmente affascinata dal nuovo cavaliere del parterre over, Nicola, che ha suscitato il suo interesse fin dalla prima uscita. Le anticipazioni rivelano che i due lasceranno la trasmissione insieme, ma non si tratterà di una scelta presa del tutto all’unisono. Infatti, sarà necessario l’intervento di Maria De Filippi per convincere Nicola a vivere la storia d’amore lontano dalle telecamere.

Agnese pensa ancora a Federico

Nel frattempo verranno approfondite le ulteriori vicende sentimentali dei protagonisti di Uomini e Donne.

Agnese non riuscirà a dimenticare Federico, manifestando di essere ancora interessata a lui. Cinzia, invece, conoscerà Mario Lenti, che le regalerà un vestito. Durante il centro studio dedicato alla dama campana e al cavaliere pugliese, interverranno con alcuni commenti anche Gemma Galgani e Magda. Intanto, ci sarà un passo avanti importante nella frequentazione tra Sebastiano Mignosa e Magda. Quest’ultima, infatti, rivelerà di aver pianificato un viaggio in Sicilia per andare a trovare Sebastiano. In studio arriverà una signora interessata a conoscere Mignosa, ma lui preferirà non farla entrare, scegliendo di concentrarsi esclusivamente su Magda.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Sabrina è uscita con Nicola

Nelle precedenti puntate di Uomini e Donne andate in onda su Canale 5, Sabrina ha continuato a frequentare Enrico, ma nel frattempo ha conosciuto anche Nicola. Con quest’ultimo si è creata fin da subito una certa sintonia, ma Sabrina ha preferito non interrompere la conoscenza con Enrico, proseguendo con entrambi i cavalieri. Intanto, Federico ha fatto chiarezza sulle sue ultime uscite con le dame del parterre, arrivando a una decisione: ha chiuso con Rosanna e Veronica, continuando invece la sua frequentazione con Agnese. Per quanto riguarda il trono classico, Maria De Filippi ha proposto a Sara, corteggiatrice di Flavio, di diventare la nuova tronista.