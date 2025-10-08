Le anticipazioni delle prossime puntate di Uomini e Donne in onda su Canale 5 annunciano un vero e proprio colpo di scena per una delle dame del trono over. Le indiscrezioni sull’ultima registrazione del dating show, avvenuta il 7 ottobre e trapelate dal sito del blogger Lorenzo Pugnaloni, rivelano che Sabrina lascerà il programma insieme a Nicola. Intanto, Mario regalerà un vestito a Cinzia, mentre Agnese lascerà intendere di essere ancora interessata a Federico. Nel frattempo, continuerà la frequentazione tra Sebastiano e Magda.

Maria De Filippi convince Nicola a lasciare Uomini e Donne con Sabrina

Sabrina e Nicola continueranno la loro frequentazione fino ad arrivare a una svolta inaspettata nel loro rapporto: la coppia lascerà Uomini e Donne insieme. Tuttavia, il cavaliere non sembrerà del tutto convinto di vivere la relazione lontano dalle telecamere, ma sarà Maria De Filippi a intervenire nella questione, convincendo Nicola a lasciare lo studio con la dama. Intanto, Mario Lenti sarà ancora al centro studio per raccontare come procede la conoscenza con le signore del parterre. Questa volta si siederà di fronte a Cinzia ed emergerà un dettaglio interessante riguardo a un abito che il single ha regalato alla dama campana.

Gemma e Magda, intanto, interverranno commentando la nuova frequentazione di Mario.

Agnese è interessata a Federico, Sebastiano e Magda si frequentano

Nel frattempo, ci sarà spazio anche per le vicende sentimentali di Agnese, che lascerà intendere di essere ancora interessata a Federico. Per Magda, invece, continuerà la conoscenza con Sebastiano, compiendo un passo importante per il cavaliere: andrà in Sicilia a trovarlo. La relazione tra i due sembrerà prendere una svolta decisiva quando arriverà una signora in studio per conoscere Sebastiano, ma quest’ultimo preferirà non farla entrare, rifiutando di incontrarla per concentrarsi su Magda. Proseguiranno, intanto, i percorsi del trono classico di Cristiana e Sara con le esterne insieme ai rispettivi corteggiatori.

Per la tronista siciliana ci sarà un nuovo pretendente di nome Simone, mentre Sara avrà una discussione con Marco.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Mario ha chiuso la conoscenza con Gemma

Nelle precedenti puntate di Uomini e Donne andate in onda su Canale 5, Gemma è rimasta colpita da Mario, con il quale ha iniziato una frequentazione. Tuttavia, il cavaliere pugliese ha preferito chiudere la conoscenza con la Galgani dopo qualche incontro. La dama torinese non ha preso bene la decisione di Mario, arrivando a screditarlo sul piano fisico, facendo riferimento alla pancia che avrebbe l’uomo. Le parole di Gemma hanno sollevato un polverone in studio e fatto storcere il naso agli opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti.