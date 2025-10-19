"Un teatrino", questo il commento di Ciro Solimeno alle voci di un possibile flirt tra la ex Martina De Ioannon e Gianmarco Steri. In un video pubblicato sui social, l'ex corteggiatore di Uomini e Donne ha spiegato di essersi sempre fidato di Martina perché da parte sua c'era un reale sentimento. Ora, però, è convinto che ci sia stata una mancanza di rispetto nei suoi confronti.

Dopo essere diventata tronista, Martina aveva deciso di proseguire il proprio percorso con Ciro e Gianmarco. Al momento della scelta finale, Solimeno vinse il confronto con Steri.

Lontano dai riflettori, però, la relazione è durata solo alcuni mesi.

Lo sfogo di Ciro Solimeno

Dopo gli ultimi pettegolezzi di gossip che parlano di un flirt tra Martina De Ioannon e il suo ex corteggiatore Gianmarco Steri, Ciro Solimeno ha deciso di intervenire per fare chiarezza sulla sua posizione: "Alla luce di tutte le notizie che sto leggendo e delle tante telefonate che ho ricevuto, vi dico che, nell'ultimo periodo in cui sono stato con Martina, sono stato un po' ingenuo". E ancora: "Io chiedevo a lei perché mandava delle frecciatine a Gianmarco, ma lei negava sempre. Io credevo alle sue parole, perché ero innamorato". Oggi, però, il giovane è convinto che nulla sia accaduto per caso, come spiegato dalla ex: "Un teatrino.

Una mancanza di rispetto, sono certo che ne vedremo ancora delle belle".

E come l'ha smerdata:

Martina si deve sotterrare✨ pic.twitter.com/O9H5DyxdzW — Marty🌸 (@fiorellinomarty) October 18, 2025

Cosa succede tra Martina e Gianmarco

Martina De Ioannon e Ciro Solimeno hanno annunciato la fine della relazione il 1° ottobre.

A seguire l'ex tronista di Uomini e donne è stata avvistata nella barberia di Steri. Stando a quanto si apprende da una segnalazione, i due sarebbero andati via con la macchina di lei e, chi li ha visti, ha parlato di atteggiamenti complici. Ad alimentare le voci su un possibile flirt, ci ha pensato la stessa De Ioannon visto che, sui social, si è mostrata con una collana a forma di margherita.

Non ci sarebbe nulla di male, se non che il gioiello le era stato regalato da Gianmarco quando la corteggiava nel programma di Maria De Filippi.

Fan divisi sul triangolo

Su X, diversi utenti hanno espresso una loro opinione sul possibile triangolo che si è venuto a creare.

"Ciro ha deciso di smascherare Martina", ha commentato un utente. Un altro ha invece espresso solidarietà a Solimeno: "Ciro per amore ha cambiato la sua vita, trasferendosi a Roma da Napoli e ricominciando da zero. Questo è il ben servito di Martina, complimenti". Un altro utente ha sostenuto: "Tranquilli è convenuto anche a Ciro uscire da U&D con Martina. La smettesse di fare la vittima". Al contrario un utente si è posto un quesito: "Ma perché Martina è uscita con Ciro da U&D, quando le è sempre piaciuto Gianmarco? Mistero".