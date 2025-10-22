Dopo la notizia del ritorno di fiamma tra Martina De Ioannon e Gianmarco Steri, Ciro Solimeno ha criticato la sua ex: "Mi ha preso in giro fino all'ultimo secondo".

Martina e Gianmarco si sono conosciuti a U&D: lei era sul trono, ma al momento della scelta ha deciso di uscire con Ciro. Il 1° ottobre 2025, però, la ragazza ha comunicato la rottura con quest'ultimo.

La versione di Ciro Solimeno

Contattato da Amedeo Venza, Ciro Solimeno ha commentato la frequentazione tra la sua ex Martina e Gianmarco Steri.

Ha precisato che non sapeva nulla degli incontri "casuali" tra la ex e il rivale in amore, riferendo che non avrebbe avuto alcun senso restare in silenzio davanti a una situazione simile: "Perché avrei fatto salire la mia famiglia a Roma sapendo che lei avrebbe visto Gianmarco il giorno seguente?".

Deluso per tutto ciò che sta uscendo in questi giorni, Ciro Solimeno non ha risparmiato delle critiche alla sua ex: "Mi ha preso in giro fino all’ultimo secondo, fino all’ultimo minuto, fino a quando siamo stati insieme l’ultima volta". Infine l'ex protagonista di U&D ha accusato Martina di avergli mancato di rispetto.

Gianmarco Steri rompe il silenzio su Martina

Da giorni i social discutono sul ritorno di fiamma tra Martina e Gianmarco, avvenuto poco dopo le rispettive rotture con Ciro e Cristina.

Mentre gli ex hanno parlato pubblicamente, i diretti interessati non si sono ancora esposti in modo chiaro. Le uniche parole indirette sono arrivate tramite Lorenzo Pugnaloni, che ha diffuso la risposta di Gianmarco a una critica sui social: “Non c’è nulla di cui vergognarsi.

Sono state scritte tante stupidaggini, la realtà è molto più semplice di quanto si racconti”.

L'opinione di alcuni utenti del web

Ciò che sta accadendo tra Martina, Gianmarco, Ciro e Cristina è diventato oggetto di discussione su X.

"Io penso che sia Ciro che Cristina abbiano scansato un fosso con Martina e Gianmarco", ha commentato un utente. Un altro ha detto: "Tutti nella vita si possono lasciare. Il problema è che Martina doveva avere il coraggio di uscire da U&D con Gianmarco anziché fare quella che va sempre controcorrente". Un altro utente ha criticato Steri: "Poteva benissimo rifiutare il trono se era ancora attratto da Martina". Tra gli utenti c'è anche chi crede che i due ex tronisti si siano sempre sentiti in gran segreto: "Secondo me tra Martina e Gianmarco c'è sempre stato qualcosa".