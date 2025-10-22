La frequentazione tra Gianmarco Steri e Martina De Ioannon ha inevitabilmente acceso le discussioni. Dopo la delusione di Ciro Solimeno, non ha tardato ad arrivare il commento di Cristina Ferrara. "Mi ero accorta che qualcosa non mi tornava", ha detto la ragazza in merito alla loro frequentazione. Secondo l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne, il motivo per cui lei e Gianmarco si sono lasciati non riguarda i tanti litigi, ma perché lui aveva già la mente altrove.

Le parole di Cristina Ferrara

La relazione tra Cristina Ferrara e Gianmarco Steri lontano dai riflettori è durata poco.

Dopo aver appreso che l'ex tronista di U&D ha intrapreso una frequentazione con Martina, Cristina non ha esitato a lanciargli una stoccata: "Non c’è nulla di male se l’amore trionfa altrove, ma giocare sporco è un altro discorso". A detta di Ferrara, Gianmarco al momento della rottura le avrebbe fatto credere che tra i due non poteva funzionare a causa dei troppi litigi che c'erano stati ma la verità è un'altra: "Lui era già con la testa altrove". Guardando indietro, Cristina ha detto di aver rimesso insieme alcuni tasselli del puzzle: "Mi ero accorta che qualcosa non mi tornava. A volte mi trovavo a cercare attenzioni che non arrivavano". L'ex protagonista di U&D ha poi proseguito sostenendo che "Gianmarco ha perso la maschera".

Cristina non prova più rabbia nei confronti del suo ex, ma al tempo stesso preferisce non aggiungere ulteriori dettagli: "Ho troppa empatia e finirei per provare io la vergogna che dovrebbero provare altre persone".

La reazione di Ciro Solimeno

A fare eco alle parole di Cristina Ferrara, ci ha pensato anche Ciro Solimeno nonché ex fidanzato di Martina De Ioannon.

Contattato dall'esperto di gossip Amedeo Venza, l'ex corteggiatore ha detto di non aver mai saputo nulla degli incontri "casuali" tra Martina e Gianmarco altrimenti non avrebbe mai chiamato i suoi genitori per salire a Roma. Inoltre ha aggiunto: "Lei mi ha preso in giro fino all'ultimo secondo che siamo stati insieme".

Che cos'è successo

Dopo la partecipazione a Temptation Island, Maria De Filippi ha proposto a Martina De Ioannon di salire sul trono di U&D. Durante il percorso la ragazza aveva approfondito la conoscenza con Ciro Solimeno e Gianmarco Steri. Al momento della scelta, Martina aveva deciso di uscire con Ciro.

In seguito anche Steri è salito sul trono e aveva deciso di lasciare il programma con Cristina Ferrara.

Pochi mesi dopo Cristina e Gianmarco hanno deciso di lasciarsi, ma il loro addio è avvenuto in concomitanza con la fine della relazione tra Martina e Ciro. Da qui le voci di un possibile ritorno di fiamma tra Gianmarco e Martina e la successiva conferma di entrambi.