Mercoledì 29 ottobre, negli studi di Uomini e donne è andato in onda l'atteso confronto tra Gianmarco Steri, Cristina Ferrara e Ciro Solimeno. Parlando con quest'ultimo, Gianmarco ha fatto chiarezza sull'incontro avvenuto con Martina De Ioannon: "Non siamo fidanzati o amanti, ci stiamo conoscendo". A differenza del parrucchiere romano, Martina De Ioannon ha preferito non prendere parte al confronto.

La versione di Gianmarco

"Io e Martina ci siamo incrociati in un locale e ci siamo salutati. Non ti nego che per 8 mesi io non l'ho mai pensata, perché lei era felicemente fidanzata con te.

Si mi è rimasto il pallino ma sinceramente non mi è mai importato", ha spiegato Gianmarco Steri a Ciro Solimeno. A seguire il parrucchiere ha aggiunto: "Quando ci siamo visti mi ha fatto una sensazione strana. Dopo 10 giorni lei ha scritto sui social che è tornata single, mentre a distanza di 15 - 20 giorni ci siamo scritti". Ciro ha chiesto: "Ti ha contatto lei?", "Sì. Ci siamo scritti e successivamente visti. Io non ti nego che in passato non avrei mai dato retta ad una che in principio mi aveva rifiutato, ma non mi sono sentito di andare contro di lei. Quindi ho deciso di vederla", la replica netta di Steri.

A quel punto Gianmarco ha ribadito che lui e Martina non si sono mai cercati quando erano fidanzati: "Ci siamo visti, parlati e spiegati di alcune cose.

Ora non siamo fidanzati, sposati o amanti, ci stiamo solamente frequentando".

Il precedente

La polemica mediatica che ha investito Gianmarco Steri e Martina De Ioannon riguarda le tempistiche della loro frequentazione.

Lo scorso anno, Martina aveva terminato il percorso sul trono scegliendo Ciro rispetto a Gianmarco. Successivamente anche quest'ultimo era salito sul trono e aveva scelto Cristina. Dopo la rottura tra Cristina e Gianmarco, è arrivata anche la fine della relazione tra Ciro e Martina. Dunque i più maliziosi hanno ipotizzato che fra i due ex tronisti ci fosse stato un ritorno di fiamma prima di chiudere la precedenti relazioni.

U&D: utenti divisi sul confronto

Su X, diversi utenti hanno commentato il confronto andato in scena nel dating show di Maria De Filippi.

"A me personalmente Gianmarco non è mai andato giù. Lo trovo arrogante e saccente", ha detto un utente. Un altro ha invece affermato: "Gianmarco è una persona insopportabile". Un telespettatore ha aggiunto: "Beato chi ci crede alla versione del parrucchiere". Tra i telespettatori c'è chi ha commentato: "Almeno Gianmarco ci ha messo la faccia, mentre Martina è rimasta sul divano di casa". Un altro utente ha aggiunto: "Cristina e Ciro si sono salvati, visto che Martina e Gianmarco sono due falsoni".