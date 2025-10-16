Marcello Messina e Giada Rizzi si sono detti addio. Gli ex protagonisti del parterre Over di Uomini e Donne hanno deciso di separarsi dopo pochi mesi di convivenza. È stata Giada a comunicare la fine della loro storia con una storia pubblicata sul suo profilo Instagram mercoledì 15 ottobre. Marcello, dal canto suo, non ha rilasciato dichiarazioni e non ha ancora condiviso nulla con i suoi follower.

Giada ha annunciato la fine della storia d'amore con Marcello

Giada Rizzi e Marcello Messina hanno lasciato Uomini e Donne all'inizio della stagione 2024/25.

Dopo poche settimane di frequentazione, nel mese di novembre, la coppia ha lasciato il programma per vivere la propria storia d'amore lontano dalle telecamere. Recentemente, i due fidanzati avevano parlato di una crisi, ma non avevano mai annunciato la fine della loro storia. Tuttavia il 15 ottobre Giada ha finalmente fatto chiarezza, aggiornando i suoi follower su Instagram: "La storia tra me e Marcello è giunta al termine. Definitivamente".

Giada e Marcello si sono lasciati per differenze caratteriali

Giada ha poi proseguito il suo messaggio senza accennare a episodi spiacevoli con Marcello: nessun tradimento ha minato il loro rapporto. Tuttavia, l'ex dama di Uomini e Donne ha chiarito che cosa è successo con il compagno: si sono resi conto di essere profondamente diversi.

Giada ha poi proseguito, confessando ai follower: "Mi avete conosciuta nell'ultimo anno, vera e spontanea, a tratti scomoda, ma ho sempre mostrato il mio essere, nel bene e nel male, senza filtri". Inoltre, ha chiarito che dal suo punto di vista sarebbe stato molto più facile fare finta di nulla e non dare alcuna spiegazione, ma ha preferito dire la verità sulla fine della sua relazione. Intanto, Marcello non ha pubblicato nulla sul suo profilo Instagram né ha rilasciato comunicati o commenti in merito alla fine della sua storia d'amore.

Marcello e Giada erano già in crisi durante l'estate

Marcello e Giada hanno lasciato Uomini e Donne insieme con una scelta emozionante andata in onda nel novembre 2024.

La coppia si è mostrata subito affiatata e spesso ha pubblicato video di coppia sui rispettivi canali social. L'ex cavaliere del programma di Maria De Filippi ha compiuto un grande passo per la sua compagna, trasferendosi in Veneto, dove lei viveva con i suoi due figli. Poi, improvvisamente, poco prima dell'estate, Marcello e la fidanzata hanno smesso di condividere contenuti su Instagram, e in rete hanno iniziato a circolare voci di una presunta rottura. Tuttavia, la coppia ha rilasciato un'intervista al magazine della trasmissione, in cui hanno solo accennato a una crisi.