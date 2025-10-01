Martina De Ioannon e Ciro Solimeno hanno annunciato la fine della loro relazione. La notizia della rottura, riguardante la coppia formatasi durante l’edizione 2024/25 di Uomini e Donne, è emersa nel pomeriggio di mercoledì 1° ottobre tramite una storia Instagram pubblicata sia dall’ex tronista sia dall’ex corteggiatore sui rispettivi profili. Entrambi hanno dichiarato di essersi sempre rispettati e di continuare a farlo.

Martina e Ciro annunciano la rottura

Con un messaggio congiunto su Instagram, Martina e Ciro hanno comunicato ai loro follower di non essere più una coppia.

Dopo circa otto mesi dalla scelta, una delle ultime coppie nate nell’edizione 2024/25 di Uomini e Donne ha deciso di separarsi. Nella storia pubblicata sui rispettivi profili, l’ex tronista e il suo compagno non hanno rivelato le cause precise della rottura, definendole però “molto più semplici di tutto quello che abbiamo letto”. I due hanno anche fatto riferimento ai gossip e ai rumor circolati nelle settimane precedenti, sottolineando come molti avessero già intuito la fine della relazione fin dai primi momenti dopo la scelta nel programma: "Molti di voi se lo aspettavano e lo sapevano già otto mesi fa, ma ci siamo sempre portati rispetto e sarà così per sempre".

Martina e Ciro hanno creduto nel loro amore

Martina e Ciro hanno descritto la loro relazione come un viaggio intenso, ricco di momenti unici e indimenticabili. Pur consapevoli che la storia non si è conclusa con un lieto fine, entrambi hanno sottolineato di aver vissuto esperienze profonde che resteranno impresse nei loro ricordi. I due ex protagonisti di Uomini e Donne hanno anche ringraziato i follower per il sostegno ricevuto nei mesi passati. Le cause della rottura non sono state rese note, ma da alcuni giorni circolavano indiscrezioni su una possibile crisi. A questo si è aggiunto un messaggio di Gemma Galgani rivolto a Martina, in cui la dama torinese ha espresso il desiderio di poterla abbracciare, lasciando intendere che fosse a conoscenza della sofferenza vissuta dalla ragazza.

Martina ha rifiutato Gianmarco e ha scelto Ciro

Il percorso di Martina De Ioannon nel programma Uomini e Donne, durante la stagione 2024/25, è stato tra i più seguiti degli ultimi anni. I due corteggiatori arrivati alla scelta, Gianmarco e Ciro, hanno riscosso grande apprezzamento da parte del pubblico, ricevendo complimenti anche dagli opinionisti e da Maria De Filippi. Quest’ultima ha successivamente proposto il trono a Gianmarco Steri, non scelto da Martina, che aveva deciso di intraprendere una relazione con Ciro. Anche per Gianmarco, però, la storia non ha avuto un esito positivo: dopo aver scelto Cristina, la relazione tra i due si è conclusa di recente.