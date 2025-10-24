La frequentazione tra Martina De Ioannon e Gianmarco Steri continua ad essere al centro del dibattito pubblico. In queste ore, Lorenzo Pugnaloni ha rivelato un retroscena sui due ex volti di Uomini e Donne: "Non vogliono un confronto con i loro ex". La decisione sarebbe arrivata per non dare "soddisfazione" e visibilità a Ciro Solimeno e Cristina Ferrara.

Il retroscena di Pugnaloni

"Martina e Gianmarco non vogliono un confronto con i loro ex", questo il retroscena riportato dall'esperto di gossip Lorenzo Pugnaloni attraverso le sue Instagram stories.

Dietro alla scelta dei due ex protagonisti di U&D ci sarebbe anche un motivo: Martina e Gianmarco sono convinti di essere nel giusto e quindi credono di non dare spiegazione a nessuno. Stando a quanto si apprende accettando un confronto, De Iaonnon e Steri darebbero ulteriore visibilità a Ciro Solimeno e Cristina Ferrara: "Sono convinti che i loro ex si stiano giocando la carta del vittimismo per prendere consensi e magari diventare i nuovi tronisti".

Infine Pugnaloni ha spiegato che attualmente Martina e Gianmarco non sono fidanzati ufficialmente, ma si stanno solamente frequentando.

Il riepilogo del 'quadrilatero' amoroso

Martina De Ioannon era salita sul trono di U&D e aveva deciso di uscire con Ciro Solimeno piuttosto che con Gianmarco Steri.

Di conseguenza anche quest'ultimo aveva accettato di diventare tronista ed era uscito dal programma di Maria De Filippi con Cristina Ferrara.

Alcuni mesi dopo sono scoppiate entrambe le coppie, ma ad insospettire è stato il momento in cui sia Martina che Gianmarco sono tornati single. A seguire sono iniziati a circolare i primi rumor su un possibile ritorno di fiamma tra i due ex volti di U&D. Pettegolezzi che sono stati poi confermati dai due diretti interessati, scatenando la reazione dei loro rispettivi ex.

Cosa pensano gli utenti del web

Chi ha seguito il percorso di Martina e Gianmarco sul trono non ha potuto fare a meno di commentare cosa sta accedendo ora.

"Io credo che Martina e Gianmarco sono solamente due giovani che vogliono conoscersi", ha detto un utente.

Un altro ha criticato la ragazza: "Lei ha giocato sporco con Ciro. Sapeva benissimo di essere attratta dal parrucchiere, ma pur di andare contro corrente ha scelto Ciro e lo ha lasciato dopo alcuni mesi". Tra gli utenti c'è chi ha affermato: "Ciro ha scansato un fosso. Anche se ora può esserci rimasto male, troverà l'amore". Un telespettatore di U&D ha affermato: "Martina e Gianmarco rifiutano il confronto con gli ex solo per evitare una figuraccia. Non oso immaginare Tina Cipollari e Gianni Sperti come li avrebbero disintegrati in studio".