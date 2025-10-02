Martina De Ioannon e Ciro Solimeno hanno comunicato la fine della relazione tramite comunicato congiunto. Stando ad un retroscena fornito da Amedeo Venza, dietro alla rottura della coppia nata a Uomini e donne ci sarebbe un terzo incomodo: "Martina e Gianmarco Steri si sarebbero sentiti tramite persone in comune". Tale rumor è stato confermato anche da Lorenzo Pugnaloni.

Dopo l'esperienza a Temptation Island , Martina aveva accettato la proposta di Maria De Filippi, ovvero di salire sul trono. Al termine del suo percorso, tra Steri e Solimeno la ragazza aveva deciso di lasciare il dating show con il corteggiatore campano.

Il retroscena di Venza

A 24 ore dalla fine della relazione tra Martina De Ioannon e Ciro Solimeno, sul web sono state avanzate diverse ipotesi.

L'esperto di gossip Amedeo Venza ha invece riportato una retroscena sull'ex coppia: "Martina e Gianmarco Steri si sentirebbero tramite persone in comune" . Sulla base di quanto affermato l'influencer ha fatto notare che la fine della relazione tra Martina e Ciro è avvenuta una settimana dopo la rottura tra Steri e Cristina Ferrara. Dunque viene da chiedersi, se entrambi gli addii siano correlati.

Ad alimentare la versione di Venza, ci ha pensato anche Lorenzo Pugnaloni. Quest'ultimo ha spiegato che una persona vicina all'ex tronista di U&D ha lasciato intendere che la fine della relazione tra Martina e Ciro sarebbe scaturita per via dell'incontro tra la giovane e l'altro ex corteggiatore Gianmarco.

La versione di Martina

Mercoledì 1° ottobre, su Instagram, Martina De Ioannon ha annunciato la fine della relazione con Ciro Solimeno.

L'ex tronista ha parlato di un "viaggio intenso ma senza lieto fine". A tutti i detrattori della coppia, la diretta interessata ha spiegato che i motivi della rottura sono più semplici di quanto si possa pensare. Inoltre ha ribadito che fra lei e l'ormai ex fidanzato ci sarà sempre rispetto e stima reciproca.

A seguire anche Ciro ha pubblicato le stesse parole dell'imprenditrice romana.

Gianmarco e Cristina: i motivi della rottura

La scorsa settimana hanno invece annunciato la fine della relazione Gianmarco Steri e Cristina Ferrara.

Mentre lui ha parlato di "una storia che non è riuscita ad avere il suo lieto fine", l'ex corteggiatrice ha lasciato trapelare un velo di polemica sostenendo che Gianmarco non era disposto a far si che il rapporto si evolvesse. Cristina ha anche accusato il suo ex di aver affrontato tutto con molta superficialità e infine ha concluso lanciando un messaggio d'auguri a sé stessa: "Auguro a me il meglio".