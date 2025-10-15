Martedì 14 ottobre si è tenuta una registrazione di Uomini e donne in vista delle prossime puntate che saranno trasmesse su Canale 5. Lorenzo Pugnaloni ha condiviso i dettagli di quanto avvenuto in studio sul suo sito e nelle sue storie Instagram, svelando le anticipazioni. Prossimamente, i telespettatori potranno rivedere Giovanni e Francesca nel programma: la coppia tornerà per raccontare come procede la loro relazione. Intanto, ci sarà una sfilata durante la quale Mario e Sebastiano avranno un acceso scontro a causa di Magda. Ci sarà anche il ritorno di Jakub, che dopo aver lasciato la trasmissione tornerà in qualità di corteggiatore di Sara.

Giovanni e Francesca tornano a Uomini e Donne

Giovanni e Francesca saranno ospiti a Uomini e Donne per raccontare come procede la loro storia d'amore lontano dalle telecamere. La coppia sarà emozionata nel raccontare i cambiamenti della loro vita e, in particolare, il rapporto che Francesca ha con i figli di Giovanni. Molte delle loro scelte, infatti, sono dettate dai figli dell'ex cavaliere, alcuni dei quali ancora molto piccoli. Intanto, in studio si è tenuta la prima sfilata femminile dell'edizione 2025/26. Ancora una volta, al centro dell'attenzione ci sarà la frequentazione tra Federico e Agnese, con quest'ultima intenzionata a chiudere la relazione. Si farà riferimento al poco interesse fisico di Federico nei confronti della dama, ma quest'ultima smentirà tale fatto, rivelando che lui avrebbe voluto andare oltre con lei.

Mario e Sebastiano hanno un'accesa discussione

Nel frattempo, ci sarà anche una discussione tra Mario e Sebastiano. È bene ricordare che Mario ha frequentato Magda, ma poi si è inserito anche Sebastiano, che ha avuto un avvicinamento intimo con la dama. I due litigheranno a causa di Magda, che verrà criticata da Mario per il vestito indossato durante la sfilata. Sebastiano interverrà quindi per difendere Magda, dando inizio a un diverbio. Per quanto riguarda il trono classico, invece, ci sarà un colpo di scena: il ritorno in studio di Jakub, che ricomincerà il suo percorso di corteggiatore in trasmissione, ma questa volta vorrà conquistare Sara.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Sara è diventata tronista

Nelle recenti puntate di Uomini e Donne andate in onda su Canale 5, Sabrina ha proseguito la sua conoscenza con Enrico, pur mostrando un crescente interesse per Nicola, nuovo cavaliere del parterre over. Tra i due è nata subito una forte sintonia, ma Sabrina ha scelto di non interrompere la frequentazione con Enrico, mantenendo aperte entrambe le possibilità. Nel frattempo, Federico Mastrostefano ha fatto chiarezza sulle sue frequentazioni: ha chiuso con Rosanna e Veronica, scegliendo di approfondire il legame con Agnese De Pasquale. Sul fronte del trono classico, Maria De Filippi ha proposto a Sara Gaudenzi, inizialmente corteggiatrice di Flavio Ubirti, di diventare la nuova tronista.

La giovane ha accettato, aprendo così un nuovo capitolo nel suo percorso all’interno del programma. Grande spazio anche per Gemma Galgani, che ha vissuto momenti di forte tensione con Mario Lenti. Dopo un iniziale avvicinamento, la dama ha deciso di chiudere con lui, delusa dalla mancanza di coinvolgimento emotivo. Mario, dal canto suo, ha preferito non proseguire la conoscenza, dichiarando di non provare attrazione. La situazione ha generato un acceso confronto in studio, con Gemma in lacrime e Tina Cipollari pronta a consolarla.