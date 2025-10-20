Lunedì 20 ottobre si sono svolte le riprese delle nuove puntate di Uomini e Donne, che andranno prossimamente in onda su Canale 5. Secondo le anticipazioni diffuse da Lorenzo Pugnaloni sul suo sito, Maria De Filippi è intervenuta durante il centro studio dedicato a Cinzia Paolini, perdendo la pazienza. La dama campana ha raccontato le sue frequentazioni con Mario, Paolo e Rocco, ma la situazione è degenerata al punto che la conduttrice ha sbottato, dichiarando di non volerla più protagonista di altri confronti al centro studio con Rocco. Nel frattempo, la conoscenza tra Magda e Sebastiano ha subito uno scossone, mentre Flavio ha baciato Martina.

Maria De Filippi non vuole più Cinzia al centro studio

Cinzia è stata protagonista al centro dello studio di Uomini e Donne per via delle sue frequentazioni con alcuni cavalieri del parterre over. Mario Lenti ha deciso di mettere un punto alla conoscenza con lei, che nel frattempo non è rimasta senza pretendenti. La dama campana, infatti, ha raccontato di aver iniziato a uscire con Paolo. Tuttavia, la questione rimasta in sospeso con Rocco è proseguita tra discussioni e incomprensioni, tanto da spingere Maria De Filippi a intervenire. I due protagonisti non hanno chiarito le loro intenzioni riguardo al futuro del loro rapporto, e la conduttrice, esasperata dalla situazione, ha perso la pazienza, dichiarando di non volerli più vedere al centro dello studio.

Magda litiga con Sebastiano

Nel frattempo, sono state trattate le vicende sentimentali di Magda e Sebastiano. È bene ricordare che i due si stanno frequentando da alcune settimane e hanno già vissuto momenti di intimità. Tuttavia, il cavaliere siciliano ha deciso di conoscere una nuova signora arrivata in studio per lui, dando origine a una discussione. Intanto, c’è stato il ritorno inaspettato di Sabrina Zago, rientrata nel parterre over dopo la breve frequentazione con Nicola, con il quale aveva recentemente lasciato lo studio di Uomini e Donne.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Gemma e Mario hanno litigato

Nelle precedenti puntate di Uomini e Donne, andate in onda su Canale 5, Gemma ha scritto un messaggio a Mario, dicendogli di essersi emozionata guardando una puntata in cui avevano ballato insieme.

Il cavaliere pugliese ha replicato a Galgani promettendole un ballo in studio.

Tuttavia, durante la puntata, Mario ha ballato con alcune dame, tranne che con Gemma, scatenando la furia della donna. Intanto, Tony ha parlato delle sue frequentazioni con Barbara, Gloria e Federica, esprimendo la sua preferenza per quest’ultima. Le altre due dame, quindi, hanno deciso di farsi da parte. È iniziato anche il trono di Sara con un colpo di scena: Marco, corteggiatore di Cristiana, si è proposto per la nuova tronista. In studio, inoltre, sono state al centro dell’attenzione le frequentazioni di Magda, che ha iniziato una conoscenza con Mario, ma poi ha scelto di frequentare Sebastiano, con il quale ha vissuto momenti di intimità. Guido e Federica, invece, hanno cominciato a uscire insieme, trovandosi particolarmente bene e manifestando la volontà di approfondire la loro conoscenza.