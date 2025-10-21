Martedì 21 ottobre si sono svolte le riprese delle puntate di Uomini e Donne previste prossimamente su Canale 5. Le anticipazioni della registrazione, pubblicate da Fanpage, annunciano che al centro delle vicende ci saranno ancora Agnese e Federico. La dama, delusa dal rifiuto del cavaliere – che non sarebbe pienamente attratto da lei – ha lasciato lo studio. Intanto, per Gemma Galgani è arrivato il momento di voltare pagina e di iniziare a conoscere un nuovo cavaliere di nome Piero.

Agnese lascia lo studio

La frequentazione tra Agnese e Federico continuerà a tenere banco anche nelle prossime puntate di Uomini e Donne.

Durante la registrazione del 21 ottobre, i due protagonisti del parterre hanno spiegato di aver avuto un chiarimento e di essere usciti insieme la sera precedente, baciandosi. Tuttavia, è accaduto un fatto che ha gettato la dama nello sconforto più totale: l'ex tronista ha dichiarato, per l'ennesima volta, di non essere attratto da lei. Sentendo nuovamente questo commento, la reazione di Agnese è stata inevitabile: ha lasciato lo studio.

Gemma volta pagina con Piero

Per Gemma Galgani è arrivato il momento di voltare pagina dopo le delusioni ricevute da Mario Lenti. Per la dama torinese è arrivato Piero, un nuovo corteggiatore con il quale ha iniziato a frequentarsi. Sul fronte trono classico, Marco ha cambiato idea e si è presentato in studio per continuare il suo percorso con Sara, la quale ha anche rinunciato a uscire con Thomas per incontrarlo.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Sabrina e Nicola hanno iniziato a frequentarsi

Nelle precedenti puntate di Uomini e Donne, in onda su Canale 5, Sabrina e Nicola hanno iniziato a frequentarsi. Mentre il cavaliere si è innamorato della dama fin da subito, quest'ultima è stata più cauta all'inizio. Tuttavia, le cose sono cambiate quando Sabrina ha manifestato l'intenzione di uscire dal programma con Nicola, anche se alla fine hanno preferito entrambi rimanere in trasmissione per conoscersi meglio. Gemma Galgani, invece, ha pianto per Mario: come ha affermato lei stessa, lo aveva idealizzato come il compagno che desiderava, ma ha sofferto quando ha scoperto di non essere ricambiata. Mario ha iniziato a frequentare Magda, ma la dama ha avuto un incontro intimo con Sebastiano, cosa che ha frenato la conoscenza già avviata con il cavaliere pugliese.

Agnese, intanto, ha dichiarato di essere interessata a Federico, ma l'ex tronista non si è concentrato soltanto su di lei, ma si è interessato anche ad altre dame. Per Sara, invece, c'è stato un inaspettato cambio di programma: Maria De Filippi le ha proposto di diventare la nuova tronista, abbandonando il percorso di corteggiatrice di Flavio, già avviato da qualche settimana.