Martedì 28 ottobre si sono svolte le riprese delle nuove puntate di Uomini e Donne, in onda prossimamente su Canale 5. Le anticipazioni diffuse da Fanpage rivelano che in studio si è tenuto l’atteso confronto tra Gianmarco, Cristina e Ciro, mentre Martina ha scelto di non presenziare. L’ex corteggiatore ha espresso la propria amarezza per la nuova relazione tra Martina e Gianmarco, che ha difeso la compagna davanti al pubblico e agli opinionisti.

Ciro faccia a faccia con Gianmarco

Nello studio di Uomini e Donne, dopo settimane di gossip circolati sul loro conto, si sono incontrati Ciro, Cristina e Gianmarco.

Quest’ultimo, da qualche giorno, è ufficialmente fidanzato con Martina, ex tronista che in passato aveva scelto proprio Ciro, preferendolo a Gianmarco. Tuttavia, dopo che Gianmarco ha interrotto la sua frequentazione con Cristina, anche Martina ha deciso di chiudere la relazione con Ciro e iniziare una storia con la sua precedente non-scelta. Durante le riprese del 28 ottobre, Martina ha scelto di non entrare in studio per rispetto nei confronti dei suoi genitori, rimasti feriti da alcune dichiarazioni rilasciate da Ciro dopo la fine della loro relazione. Di conseguenza, in trasmissione si è svolto un confronto diretto tra Ciro, Gianmarco e Cristina.

Ciro turbato per la relazione fra Gianmarco e Martina

Nel frattempo, sono emersi nuovi dettagli su quanto accaduto in studio. Il primo a prendere la parola è stato Ciro, che ha espresso la sua delusione per le tempistiche del legame nato tra Martina e Gianmarco. Quest’ultimo, dal canto suo, ha difeso Martina, dichiarando che entrambi non avevano intenzione di ferire i rispettivi ex. Gianmarco ha anche spiegato che lui e l’ex tronista hanno fatto fatica a non avvicinarsi una volta tornati single. Cristina, invece, è rimasta in silenzio per gran parte del confronto, confessando soltanto di essere rimasta ferita da quanto accaduto. Infine, Gianmarco ha raccontato di aver iniziato a provare sentimenti per Martina solo dopo averla incontrata casualmente in un locale di Roma.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Mario ha regalato un abito a Cinzia

Nelle precedenti puntate di Uomini e Donne, andate in onda su Canale 5, Cinzia è stata al centro dello studio per raccontare come stanno procedendo le sue frequentazioni con i cavalieri del parterre. Con Rocco c'è stata una chiusura, nonostante il cavaliere volesse continuare la conoscenza con lei, mentre Mario ha proseguito a uscire con la dama campana, regalandole un abito che Cinzia ha indossato in puntata. La dama ha inoltre ballato con Enrico, mentre Gemma Galgani l'ha attaccata, così come Gianni Sperti, che ha ipotizzato un possibile accordo tra lei e Mario. Intanto, Guido ha chiuso la frequentazione con Federica, fornendo una motivazione che non ha convinto del tutto gli opinionisti del dating show. Sabrina e Nicola, invece, hanno lasciato la trasmissione insieme.